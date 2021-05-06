老对手依旧盘踞，新对手来势汹汹，想要成为“东南亚OTA之王”，Traveloka的王座还不稳。 成为东南亚“携程”：一场800亿美元的战争 当时，去哪儿网拿到了百度3.06亿美元战略投资。在流量和资金加持下，去哪儿网异军突起，很快成为行业里机票预订量第一的在线旅游平台。此外，艺龙等平台也在融资后开始发力、拼命抢夺市场份额。 为保住王座，独占中国OTA(Online Travel Agency，即在线旅游平台)半壁江山的携程不得不再次迎战。从价格战到营销战，这场激烈的厮杀几乎吸引了所有中国互联网玩家的目光，也深刻启发了Ferry Unardi，也就是东南亚在线旅游平台Traveloka的创始人。 Ferry Unardi Ferry Unardi出生于印度尼西亚巴东，大学毕业后去微软做了一名软件工程师。三年后，遇到职业瓶颈的他辞职到中国找寻新方向。 他在中国待了半年时间，彼时正值国内OTA行业新一轮的大战。Ferry Unardi意识到，携程、去哪儿的模式同样可以复制到东南亚市场，在此之前，经常需要往返印尼和美国的他曾备受家乡不成熟机票预订方式的困扰。 后来，Ferry Unardi找到…