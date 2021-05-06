康涅狄格州米德尔堡2021年5月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 钟表制造领域的全球领导者天美时公司（Timtex Group）和体育产品行业的全球领导者阿迪达斯（adidas）签署了一项全球腕表许可协议。天美时将使用阿迪达斯的Originals品牌，在全球范围内设计、制造和分销腕表。第一个系列将于2022年初进入市场。

“我们无比高兴地欢迎阿迪达斯加入我们的品牌组合，”天美时公司总裁兼首席执行官Tobias Reiss-Schmidt表示。“真正的标志性品牌为数不多，阿迪达斯凭借其悠久的历史和正宗的风格名列前茅。80到00后的年轻人对腕表兴趣浓厚，且不断增强，我们期待着将阿迪达斯Originals腕表系列带给这些新一代的消费者。"

2022年春季推出的新系列将把天美时公司在制表和设计方面的专业知识和阿迪达斯Originals品牌的街头文化灵感和对可持续发展的关注融合在一起。这些腕表将通过阿迪达斯的直营店、附属公司和电子商务平台，以及天美时公司的分销网络进行销售。

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天美时和阿迪达斯宣布全球许可协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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