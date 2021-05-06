上海2021年5月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 亚虹医药今日宣布与百济神州签订一项临床开发合作协议，旨在评估亚虹医药口服APL-1202与百济神州百泽安® （替雷利珠单抗）联合新辅助治疗肌层浸润性膀胱癌（MIBC）的安全性及有效性。亚虹医药后续将在中国和美国提交临床研究申请。

该研究是一项开放式、多中心的国际I/II期临床研究，研究主要目标包括：评估联合用药治疗MIBC患者的安全性、作为MIBC新辅助治疗的Ⅱ期临床研究推荐剂量以及疗效等。

APL-1202是一款口服的可逆性MetAP2抑制剂，具有抗血管生成、抗肿瘤活性及调节肿瘤免疫微环境的作用。目前正在中国开展一线单药和二线联用化疗灌注治疗非肌层浸润性膀胱癌（NMIBC）患者的III期临床试验。百泽安®是一款人源化 lgG4 抗程序性死亡受体1（PD-1）单克隆抗体，可减少与巨噬细胞表面FcγR受体的结合。目前该药物已在中国上市，其被批准的适应症之一是用于治疗接受含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性PD-L1高表达的尿路上皮癌（UC）患者。

亚虹医药首席医学官薛湧博士表示：“我们很高兴能与百济神州进行临床合作，进一步探索APL-1202的潜力。在MIBC药效动物模型中，我们发现APL-1202和PD-1单抗联合治疗已显示出协同效应。基于已有的临床前数据，希望APL-1202调节免疫微环境的作用可以得到临床验证，与百泽安®的联合用药或将为MIBC患者提供一种新辅助治疗的有效方法。”

亚虹医药与百济神州宣布开展临床开发合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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