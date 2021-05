iF 设计奖获奖作品揭幕 将于世界知名博物馆展出

德国汉诺威2021年5月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在新冠肺炎疫情蔓延全球之际,iF设计奖提出了一个创新方案以公布今年的获奖作品。作为全球最具声望的设计奖之一,iF 设计奖将与多家世界知名的设计博物馆携手,为大奖得主及获奖作品提供数字舞台,于 2021 年 5 月 10 日在各个合作平台上展示获奖作品。对于 iF 设计奖而言,今年是创纪录的一年。本届大奖共有近万个产品及项目参与评选,其中获奖得主多达 1744 个,分别来自 44 个国家/地区,参评作品数量及专家评委人数均达到了史无前例的规模。此外,获奖得主中既有苹果、三星和谷歌等知名企业,亦不乏多家提出了优秀设计方案的小型设计工作室。



浪涛”:这是位于韩国首尔的一个公共艺术装置,由韩国首尔的 d’strict holdings 股份有限公司所设计。

数字舞台呈现杰出设计

受新冠肺炎疫情的影响,iF 设计奖已连续两年取消线下颁奖典礼。今年它将与一流的设计博物馆密切合作,于2021 年 5 月 10 日,为时 24 小时以数字形式展出获奖产品及项目。届时,来自美国、德国、中国、中国台湾、日本、韩国及西班牙的设计行业媒体将在媒体合作项目及平台中展出获奖设计作品。同时,多个世界知名的设计博物馆也将在各自的官方网站中对获奖作品进行展示,这些博物馆包括:维特拉设计博物馆(德国)、伦敦设计博物馆(英国)、YANG DESIGN杨明洁工业设计博物馆(中国)、波士顿无处不在设计博物馆(美国)、丹麦艺术与设计博物馆(丹麦)、MAK应用艺术博物馆(维也纳)和丹博思设计博物馆(荷兰)。此外,一款 iF 设计应用程序将全新问世,本次它也将作为一个精彩绝伦的数字舞台为获奖单位及爱好设计的其他应用用户带来无限乐趣。

当前新冠肺炎病毒仍在全球肆虐,全球经济遭遇了全面冲击,其中创意产业受到的打击尤为严重。这直接促使了 iF 设计奖与众多设计博物馆及设计行业媒体开展数字合作。在疫情影响之下,设计师难以找到展示其作品的大型平台及宣传渠道,博物馆亦深受影响,无法按计划举办展览。iF 设计奖认为这将在行业内造成深远影响。iF 评委会主席兼 iF 设计基金会董事会成员弗里茨·弗伦克勒(Fritz Frenkler)说道:“经济的发展依赖于创新创意成果。在选择产品时,好的设计往往能让产品高下立判。因此我们必须将出色的设计广而告之。”

设计中的创新力量

在今年的 iF 设计奖中,我们明确了一个核心主旨:为应对新冠疫情的特殊挑战,我们需要提出创新的解决方案。因此今年 iF 设计为自己设定了一项任务,要颂扬“设计中的创新力量(The CreatiFe Power of Design)”,并为获奖单位提供数字舞台,方便他们向感兴趣的受众群展示作品。iF 设计总经理乌维·克雷默林(Uwe Cremering)评论道:“在全球疫情依旧蔓延之时,为杰出的创意人才提供数字舞台,至少让他们的独特成果受到瞩目 — 这样做具有重要的意义。”

事实证明,设计中的创新力量潜力惊人:在今年的大奖中,参评作品数量再创历史新高,98 位国际独立设计专家评审了近一万份参评作品。来自 44 个国家/地区的 1744 个奖项得主荣获设计奖,其中 75 个顶尖设计和创新成果喜获 2021 年 iF 设计金奖。

iF 设计奖获奖作品的全球发布及宣传活动将于 2021 年 5月10日正式启动。如需了解所有获奖品牌及获奖设计的详细信息,请访问 www.ifworlddesignguide.com。获奖名单及图片资料可应要求提供。

