北京2021年5月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月6日，思享无限控股有限公司（简称：思享无限；纳斯达克股票代码: SJ）对外预告截至2021年3月31日第一季度未经审计财务业绩。该预告显示：第一季度营收总额同比增长55%-65%，NON-GAAP净利润同比增长90%-100%。

2021年第一季度初步业绩指标

营收总额预计在3.35亿元人民币至3.57亿元人民币之间，同比增长55%至65%。

NON-GAAP净利润预计在7,200万元人民币至7,500万元人民币之间，同比增长90%至100%。

“第一季度初步指标表明，我们的营收实现连续稳步增长，盈利能力进一步改善，业务基本面表现强劲。”思享无限董事长兼CEO何晓武表示，“在本季度，通过努力提升研发能力，升级平台功能体验，完善平台运营策略，吸引并留住更多用户和主播在思享无限的移动直播生态内。展望未来，我们将继续致力于提高各平台的市场参与度，挖掘AR、VR以及区块链等新兴技术的巨大潜力，并探索将这些前沿技术应用在各平台上，解锁新的发展机会，为股东带来长久价值。”

思享无限预告2021年Q1业绩 净利润同比增长90%-100% – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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