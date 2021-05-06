木九十、aojo捐爱心墨镜致敬道路安全守护者

上海2021年5月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新《上海市非机动车安全管理条例》于5月1日生效。为支持新条例的出台，助力上海道路安全建设，依视路中国与上海市公安局浦东分局交警支队签署警民共建备忘录，就共同推广道路安全及视力健康的教育宣导工作达成合作意向，以预防和减少因“视力不良”而造成的道路安全事故。

此前，作为此次共建合作的重要组成部分，依视路配合浦东交警支队在张江地区针对新《上海市非机动车安全管理条例》制作了宣传单页，交由外卖骑手送达到当地民众的手中。



外卖骑手分发由依视路与浦东交警合作制作的宣传单页

浦东交警支队车宣大队副大队长朱融雪表示：“道路安全关乎每个人的生命和财产安全。我们感谢依视路对交通普法工作的支持，对民警的关爱。”

根据世界卫生组织统计，全球每年约有130万人死于交通事故、超过5千万人遭受严重伤害。而视力健康问题也已成为不可忽视的交通安全隐患。统计显示，近五分之一的司机没有得到正确的视力矫正。依视路EBN商务总经理白梅指出：“视力问题是交通事故产生的一个主要因素。每当夜幕降临，多种光源集中出现会让驾驶者视觉范围变窄，敏锐度降低，无法清晰捕捉运动轨迹，令行车路上产生不安全感，视力健康已经成为不可忽视的交通安全隐患。”

作为全球眼视光行业的领导者，依视路以“改善视力，改善生活”为己任，也一直致力于通过提供各种领先的眼视光产品和解决方案，与社会各界合作提升公众眼健康意识，促进交通安全认知。“视力健康与道路安全息息相关，但以往针对交通安全的讨论往往忽视了驾驶者因视力问题造成交通事故的严重性。依视路希望借由支持上海浦东交警支队，呼吁社会重视交通安全与视力健康的相关性。”依视路大中华区事务总裁吕建中表示。



依视路中国与浦东交警达成合作

依视路中国将开展公益宣讲、走进社区对重点人群进行视力筛查等多个方面配合上海浦东交警支队的普法宣导工作，提升社会对道路安全重要性的认知。依视路仪器部大中华区副总裁陈路怡女士表示：“依视路致力于将先进的视光筛查、清晰矫正和健康防护解决方案带给中国的消费者。希望在我们领先仪器的帮助下，更多民众可以通过筛查了解自己的视力健康状况。依视路也同时提供解决方案，帮助人们摆脱视力问题困扰，安全出行，尽享生活。”

为降低户外环境中紫外线和尾气污染对交警视力健康的影响，依视路还为上海浦东的公安干警提供了认真细致的验光和视力筛查服务。依视路旗下品牌木九十与aojo也向浦东交警支队捐赠了墨镜。

木九十、aojo首席执行官陈建平表示：“非常高兴能够参与此次依视路中国与交警的合作，为上海的道路安全贡献我们的力量。也希望我们捐赠的墨镜能够为在车流中维护道路安全的一线交警们增添风采、遮蔽强光，为保护他们的视力健康提供助力。”

依视路助力浦东交警呼吁公众关注视力平安出行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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