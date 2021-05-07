交押金就能“零团费”旅游？其中隐患多_旅游频道_中国青年网

文化和旅游部持续开展未经许可经营旅行社业务专项整治行动，并公布了专项整治行动的两批指导案例，其中包括河南省汝州市文化广电和旅游局依法查处的一起“零团费”旅游违法违规经营行为。 汝州市文化广电和旅游局文化市场综合行政执法大队中队长王志强介绍，经调查查明，某保险股份有限公司汝州支公司在未取得《旅行社业务经营许可证》的情况下，为回馈投保人员，于2019年4月以“表彰会”名义组织607名投保人员（或其亲属、朋友）赴港珠澳旅游，共收取押金及费用13.78万元，其中566人系“零团费”旅游，共交押金12.14万元；41人缴纳相关费用1.64万元。“根据《中华人民共和国旅游法》第九十五条规定，我们依法责令当事人改正违法行为，没收违法所得并处以罚款10万元的行政处罚。同时，对企业负责人张某处以3000元罚款的行政处罚。” 汝州市文化广电和旅游局执法人员提醒广大游客，外出旅游要选择有资质的旅行社，不要轻信保险、售房、保健品等相关企业推出的包价旅游；要警惕以购物（会员）、俱乐部、康养活动等名义的免费旅游以及旅游送礼品等行为；要与旅行社签订旅游合同，仔细阅读旅游行程，明确行程中的交通、住宿、餐饮等服务，以及…