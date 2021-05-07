长春“五一”旅游“成绩单”亮眼 乡村生态游受青睐_新浪科技_新浪网

原标题：长春“五一”旅游“成绩单”亮眼 乡村生态游受青睐 中新网长春5月7日电 (李丹)随着国内疫情防控形势持续向好，刚刚过去的“五一”小长假，长春市文化旅游市场交出了一份亮眼的“成绩单”。 根据长春市文化广播电视和旅游局7日发布的信息显示，2021年“五一”假日期间，长春市共接待游客308.44万人次，同比增长125.51%；实现旅游收入27.50亿元，同比增长183.25%。 这其中，长春的乡村生态游受到越来越多市民和游客的青睐，近郊游、乡村游、家庭游成为今年“五一”小长假的主流和亮点。根据官方数据显示，“五一”假日，长春市重点监测的10家乡村旅游接待单位接待游客约12万人次，实现营业收入197.48万元，分别同比增长280.95%。 市民体验生态游采摘乐趣 李丹 摄 长春市民李女士在“五一”期间就带着四岁的女儿走进田园。在吉林长春的一家农业生态园绿油油的大棚里，萦绕着孩子们的欢声笑语。“这个生态园蔬果品种多样，有西葫芦、黄瓜，还有草莓、樱桃，假期带着孩子过来采摘，既可以亲近自然，又可以吃到新鲜的草莓，很有意义。”李女士在这里和孩子体验了一整天采摘的乐趣。 记者了解到，“五一”期间…