全国大专院校调酒大赛 建国科大强强滚

标签 : tags: 全国 , 大专院校 , 调酒大赛 【大纪元2021年05月07日讯】（大纪元记者谢五男台湾彰化报导）第二届“建国杯 全国 调酒暨托盘、咖啡拉花大赛”共有240多队来自全国各大专校院、高中职餐饮、观光相关科系学生参赛，比赛选手不但尽情施展才艺，也发挥无限创意。建国科大校长江金山表示，该校举办这项竞赛目的在于促进友校间的联谊，推广调酒艺术及技术交流，参赛各队可说使尽浑身解数，争取佳绩，让人对国内服务产业未来发展充满希望。 由建国科技大学观光系、中华民国国际调酒协会主办的“第二届建国杯 全国 调酒暨托盘、咖啡拉花大赛”5月7日在建国科大举行，比赛组别分为职业 大专院校 花式调酒、高中职花式调酒、大专传统调酒、高中职传统调酒四组。托盘比赛组分高中职男子单人肩托盘、高中职女子单人托盘、大专院校双人托盘三组。另有高中职咖啡拉花创意竞赛组、高中组咖啡立体雕花创意竞赛组。计有来自全国240多队大专、高中职餐饮相关科系学生报名参赛。 雕花比赛。（建国科大提供） 建国科大校长江金山表示，台上三分钟，台下十年功。该校重视“以赛促训”鼓励学生多参加国内外各项比赛，提升个人专业技能，为校争…