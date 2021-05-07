旅游 篇一：5.1韶关摸鱼行_国内旅游_什么值得买

旅游 篇一：5.1韶关摸鱼行 出发 韶关，我对她并不是很了解。不过，一个关系很好的初中玩伴就是毕业于韶关学院，自己大学的一个舍友则是韶关新丰人，所以算是有几分渊源，而刚好五一小长假，有这么一个契机，自己可以出去走走，顺便去遇见，去了解这座城市。 自己是在30号下午从广州出发，坐的绿皮火车到的韶关东站，长这么大第一次坐火车，感觉自己去过的地方还是蛮少的。我是提前预定的宾馆，在靠近芙蓉山公园这边，这一边属于居民区，衣食住行蛮方便的。(亲亲) 韶关东站人挺多的，感觉学生也好多。 夜里，自己去到了江岸边走走，人不算多，夜景很好看，江水汨汨，车流匆匆，这是我所初见的韶关的夜，不做作，恬静地诉说着不一样的城市烟火。 韶关东站 第一天 第一天玩耍，和我的小玩伴准备去韶关森林公园看韶阳楼，下午去南华禅寺。我们是骑小电驴到的森林公园。韶关这边共享小电动蛮多的，定位是旅游城市，出行总体还是很方便的。在韶阳楼可以看到韶关市区的全景，而且5.1那天上午，有古乐表演，就在韶阳楼的顶楼。包括古筝表演，琵琶表演，乐器合奏等等。一切都是刚刚好。 中午，我们就近吃了一个简单的午饭。便回了韶关东站，在哪里等公交，直达南华…