“五一”玉麦红色之旅活动结束

5月1日至3日，由山南市错那县旅游发展局、山南市隆子县旅游发展局联合西藏传媒集团有限公司、西藏绿洲旅行社有限公司推出的两条红色旅游线路活动如期举行，商报君带领大家一起参与了“重走巡边路 守护神圣国土”隆子县玉麦乡红色之旅。三天行程期间，游客们一路领略藏南美景，同时感念革命先辈们的伟大精神，可谓是收获满满…… 5月1日早上，大家如约集合，准时从拉萨出发。在车上，博闻强识、幽默风趣的司机黄师傅一下子就带动了游客们的激情，大家一路上有说有笑，气氛异常活跃。临近傍晚，车子载着游客驶进隆子县城，大家将在这里歇脚，养足精神，迎接第二天的奇妙旅程。 5月2日清晨，吃过早餐后，大家统一换上红军服装从隆子县城出发，沿着隆子河流淌的方向，一路前行15公里，便到了列麦乡。在列麦乡，大家先后来到“列麦精神纪念馆”“革命坝”，重温了上世纪六七十年代以时任列麦公社党支部书记仁增旺杰为代表的列麦人民开荒革命坝、凿通幸福渠的艰辛历程和当时列麦人民创造美好生活的渴望和百折不挠的可贵精神。 离开列麦，车子沿着219国道行进，经过约一小时车程，便抵达了此行的另一个站点——将军崖，张贵荣将军纪念碑就矗立于公路旁。藏南雄关，山…