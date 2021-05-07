全球领先的挤压铝型材制造商

欧洲的首次中等市值基金收购

纽约2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — KPS Capital Partners, LP（以下简称“KPS”）今天宣布签署了收购Metra Holding S.p.A.和Metra S.p.A.（以下统称为“Metra”或“公司”）的最终协议，后者是一家全球挤压铝型材制造商。出售股份的股东将保留公司25%的所有权。 交易完成后，Metra将成为KPS特殊情况中等市值基金（“中等市值基金”）在欧洲、中东和非洲（EMEA）地区完成的第四次收购，也是KPS在该地区的首个中等市值基金收购。

Metra是一家垂直一体化全球性挤压铝材型材制造商和相关增值服务提供应商，提供油漆、氧化、机械加工、焊接和组装等服务。 该公司提供各种挤压铝型材，主要用于欧洲和北美的工业和建筑及施工终端市场。

KPS中等市值投资基金（“KPS中等市值”）的合伙人Pierre de Villeméjane表示：“我们很高兴收购Metra。Metra是一家从事差异化铝挤压业务的公司，具有多种制造和表面处理能力、广泛的产品开发能力和卓越的客户服务记录。 我们期待与售股股东、首席执行官Enrico Zampedri和Metra团队合作，通过对公司资产和运营的大量投资来加速增长机会。 Metra的制造专业知识和对质量的承诺，加上KPS的全球战略、运营和财务资源，为未来增长提供了理想的平台。 我们计划以有机方式并通过全球收购战略扩大业务范围。”

Metra首席执行官Enrico Zampedri表示：“随着公司进入下一阶段的增长，整个Metra团队很高兴能与KPS合作。 KPS在金属行业投资方面有着良好的记录，并展示了在该行业创造巨大价值的能力。 KPS的全球影响力、对卓越制造和Metra全体员工的健康和安全的承诺以及丰富的财务资源将使我们公司能够实现重大增长，同时保持我们对质量和客户服务的专注。”

该交易预计将在2021年第二季度完成，并需符合惯例成交条件和获得批准。 该交易的财务条款未予披露。

意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo S.p.A.）– IMI企业和投资银行事业部担任KPS的首席财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP律师事务所担任其法律顾问。 Lazard S.r.l.担任Metra的财务顾问，Allen & Oy LLP律师事务所担任其法律顾问，EY Advisory S.p.A.担任其财务供应商尽职调查顾问。

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KPS收购全球挤压铝型材制造商Metra – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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