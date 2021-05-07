纽约2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，彩色星球科技（NASDQ：CSCW）宣布将所拥有的电影《有罪》部分视频内容以NFT的方式销售。

院线电影《有罪》自上映以来获得极大的关注，这部根据真实事件改编的电影也一直引起各界的讨论，此次公司计划将这部电影删减部分的视频以NFT的方式出售，该删减部分的视频从未在任何地方播放过。彩色星球此次的NFT产品的发布是一次新的尝试，公司一直认为NFT的区块链技术是最适合娱乐行业的一项技术，可以通过这项技术推广娱乐版权的产品。通过此次的尝试，彩色星球科技将会在接下来的音乐版权、电视版权等项目上继续推出更多等NFT的产品。

彩色星球科技CEO鲁宗岳先生介绍说：“目前市场上NFT的交易非常活跃，我们公司也非常看好这项技术，此次我们的电影《有罪》部分视频推出NFT的产品也是我们第一阶段的一个实验，我们会依据此次数据为未来更多的版权产品的推出积累更好的经验。”

彩色星球科技做为一家娱乐科技公司，一直致力于娱乐产品的科技化研究，我们相信通过我们的高科技技术，可以让更多的娱乐产品依靠科技的力量实现最大的价值，公司接下来将会陆续发布更多的娱乐科技产品包括区块链产品、AI、AR等人工智能，这些产品的发布将会为公司带来更多的用户和更好的用户体验，我们坚信科技改变未来。

彩色星球科技推出首款电影版权NFT产品，智能科技融入文娱产业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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