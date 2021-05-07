北京2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 尚高公司（以下简称“尚高”或“公司”；纳斯达克交易代码：TYHT），一家中国中草药，有机农业和麻产品的生产商和分销商，今日宣布，周国聪先生将从2021年5月5日起辞去公司首席执行官一职，杨鸥女士将于2021年5月6日接替这一职位，杨女士在资本市场和医疗行业拥有丰富的经验。

杨女士自2020年1月起，担任武汉国药光谷资本管理有限公司合伙人，负责公司所管理基金的投资及投后管理工作。武汉国药光谷资本管理有限公司是中国医药集团公司的下属子公司，是专注于医疗健康领域的股权投资机构。2014年5月至2019年12月，杨女士在东北证券股份有限公司（SHE:000686）下属的多家基金管理公司与投资公司担任总经理、副总经理、董事、投资委员会委员等职务，曾负责或参与欧洲及美国并购基金的投资。2006年和2008年分别获得吉林大学经济学院金融学学士学位和硕士学位。

尚高董事长张玉莹先生表示：“我们衷心感谢周国聪先生对尚高公司的贡献。同时对杨鸥女士在尚高公司主营产业转型的重要关头加入我们的行列担任首席执行官表示热烈的欢迎，我们在这一刻所做的重要决定对尚高的战略发展具有重大意义，我们相信杨女士将为公司未来的发展带来新的机遇。”

尚高首席执行官杨鸥女士表示：“我非常感谢这次机会。期待在尚高强大的业务和增长潜力的基础之上与尚高团队合作。同时，未来我们将更加注重产业链条的延伸与转型、提升，布局或投资参与研发能力、行业价值更高的业务版块，为我们的股东创造价值。”

关于尚高

尚高是一家控股公司，于1997年8月在特拉华州成立，总部位于中国北京。通过其子公司和可变利益实体，尚高承担了垂直和水平整合的生产，分销和销售渠道，以在中国提供以健康和福祉为重点的植物性产品。利用现代工程技术和生物技术，尚高除其他产品外还生产中草药，有机农产品和特种纺织品。有关尚高的更多信息，请访问http://tianyiluobuma.com。

免责声明

本新闻稿包含有关尚高对构成前瞻性陈述的未来期望，计划和前景的观点的信息。警告您不要过分依赖这些前瞻性陈述。由于多种因素，包括但不限于与其筹集额外资金的能力，维持和增长的能力相关的风险和不确定性，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性陈述所表明的结果有实质性差异其业务，经营成果的可变性，维持和增强品牌的能力，开发和推出新产品和服务，将被收购的公司，技术和资产成功整合到其产品和服务组合，营销和其他业务发展中倡议，行业竞争，一般政府法规，经济状况，新冠疫情的影响，对关键人员的依赖，吸引，雇用和保留具备满足以下要求的必要技术技能和经验的人员的能力它的客户及其保护知识产权的能力。尚高建议您在其注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素，包括“风险因素”和“管理层对财务状况和财务结果的讨论与分析”中所述的风险。到2020年6月30日为止的10-K表格年度报告中的“运营”。本新闻稿中的前瞻性陈述基于当前预期，尚高不承担更新这些前瞻性陈述的义务。

联系方式

埃森德投资者关系

Tina Xiao, 总裁

[email protected]

+1-917-609-0333

尚高公司宣布任命新的首席执行官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com