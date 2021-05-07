深圳2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — ISLE作为全球领先的大屏幕显示、音视频系统集成、广告标识行业的全产业链国际商贸交流合作平台，致力于整合和促进各有效资源，为企业提供更多有利商机。ISLE 2021汇聚1200家展商，将于5月10日–13日在深圳宝安新馆设立五大场景体验区，观众可以多维度、广视角、沉浸式地体验显示应用不同场景的乐趣与魅力。各大体验展示区精彩亮点各不相同，以下剧透抢鲜看：

新华网5G富媒体智慧屏幕应用展示区

MR智能演播厅

设置开放展示的100平方米混合现实演播厅展示区，在演播室区域内做三维动态展示布景。并通过摄像机三面LED屏幕实时联动，可切换到新华网混合现实虚拟融合拍摄场景数个应用场景，向参观者展示混合实现的超强视觉体验！未来感、科技感十足，必将成为现场参观者的热门“打卡地”。

球幕飞行影院

现场同时设置球幕影院，观众厅为圆顶式结构，屏幕呈半球形，观众被包围其中，视屏幕如同苍穹。由于屏幕影像大而清晰，自观众面前延至身后，且伴有环绕立体声，使观众如置身其间，临场效果十分强烈。立体动感球幕影院作为比球幕影院、巨幕影院、环幕影院以更具震撼力的表现形式，是公认的目前能体现“身临其境”感觉的更佳的播放载体。

亮点展项：《飞越哈尔滨》

以飞行的视角在哈尔滨城市美景之间穿梭，展示不同季节秀丽的都市风光，让游客完全沉浸在大气磅礴的影音画面之中。

历届中国VR/AR大赛获奖作品展映区

展映区计划面积 300 平方米，由北京师范大学新闻传播学院带来积累五届的中国 VR/AR/MR 创作大赛中最优秀的作品（金铎奖作品） 33 部进行展映，内容包括纪录片，旅游，新闻，动画等多种 VR 内容的呈现。作为金铎奖作品的首次线下呈现，展映区以创作性的内容为先进技术设备赋能，为专业观众提供绝佳的场景沉浸式体验的机会，同时体验 VR 视频创作近五年来的发展历程。

数字标识体验区

数字标识体验区，将以“科技赋能、数字导视、奋力践行”为主题。深圳柯赛标识工程有限公司将携BOE方画屏一同呈现“党建画屏”、“党建与科技”、“商用类纸画屏”、“品牌荟萃”、“智慧商场”、“智能广告屏”等全新对的数字标识应用场景。

数字创意艺术展示区

数字创意艺术展区展现3件光影及媒体艺术作品，这些作品整体拥有出色的夜景效果之外，在白天亦有建筑艺术化的造型效果，力图与周围建筑肌理形成呼应，其中多组作品更具有互动性，可让市民亲身参与其中，有“深临其境”的沉浸式体验。

作品1：语林计划–鸟薮 作者：张齐努（中国）雕塑艺术家

该作品是艺术家持续进行中的以关注人类语言多元生态环境的公共项目《语林计划》的衍生之一。当人聚集在站满小鸟的大树底下，小鸟灯随即感应点亮，人越多，灯亮得越多，反之随着人的离开散去，灯光渐稀。隐喻我们的语言，用得越多，越丰富而具有生命力，用得越少，越容易消亡。

* 作品内容转载自：首届深圳国际光影艺术季

作品2：链接世界·诗歌与梦境 作者：刘海涛（中国）独立先锋艺术家

《链接世界》是一组以“建筑·诗歌·音乐·梦境”为元素的灯光装置，构成自然、爱与生死的多维度表达，让人感受自然万物与人类命运的共生关系。本次展出的的立体灯光雕塑，是以涂鸦绘画为蓝本的再创作，并因地制宜与现场环境形成呼应。

* 作品内容转载自：首届深圳国际光影艺术季

作品3：莫比乌斯环 作者：钟禧岳

莫比乌斯环首尾相接，有无边界，无内外，无限循环之意。时光易逝，风格永存，整个装置传递出的精神始终如一。屏幕中播放的五条动态视频，分别跨越时间的长度，理想的宽度，人生的广度，透过循环往复的风雷雨电，记录深圳与城市发展齐头并进的生长脉络，和人们生活中的感动瞬间。

会议一体机专区

随着5G/8K时代的到来，各大显示行业巨头纷纷布局Mini/Micro LED产业，新技术、新产品不断涌出，“一体机”成为新型显示的热点。为鼓励企业加大科研投入，推进行业向前发展，推动优秀产品的知名度和影响力，ISLE组委会在去年“LED显示优秀产品”、“LED显示新星产品”奖项基础上，今年隆重推出“一体机创新产品奖”评选活动。同步设立一体机参评展示区，展示数十家企业最新推出的高、精、尖的创新一体机产品，方便专业观众观摩学习。

超90%LED显示大厂齐聚，

超20场高规格论坛活动……

2021年5月10-13日，

深圳国际会展中心（宝安新馆）,

ISLE 2021约定你，不见不散。

https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=zh

声、光、视、讯融合 ISLE 2021“五大场景体验展区”炫酷登场 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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