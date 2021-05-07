– 通过这一举措，公司发展成为独特的O2O（线上到线下）平台，可通过1万多个实体Kendra商店网络以及数字在线服务提供帮助

– 随着首个数字远程医疗服务的推出（vHealth由财富500强企业CVS Pharmacy Group旗下的成员公司Aetna提供），启动了这一独特的混合计划

印度孟买2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Vakrangee推出线上数字平台，让消费者在家中即可享受在线服务。此外，Vakrangee实体店网络不断扩大，这一切可帮助实现公司的全渠道业务，范围覆盖实体到线上。

随着数字远程医疗服务的推出（vHealth由财富500强企业CVS Pharmacy Group旗下的成员公司Aetna提供），公司启动了这一转型。展望未来，公司计划通过该平台提供更多服务。在当前的疫情情况下，消费者现在可以在家中轻松购买完整的健康套餐。此款健康套餐包括以地区语言与专家医生进行不受限制的远程咨询、使用家庭血液测试设施以及16500多家合作医院的医疗代金券和折扣券。此外，他们还可以访问最近的Vakrangee Kendra获取协助。

对此，Vakrangee Ltd. 董事总经理兼集团首席执行官Dinesh Nandwana表示：“我们很高兴地宣布推出我们的数字Vakrangee Kendra。在关键时期，全渠道的重要性呈指数级增长，数字Vakrangee Kendra服务的推出将帮助人们在家中享受基本的服务，使他们的生活更加轻松。”

推出数字Vakrangee Kendra：远程医疗服务

Vakrangee很高兴提供完整的健康套餐 — 由Aetna提供的vHealth。这是一项获利良多的服务，有利于当前疫情环境中的每一个人。

要了解更多信息，请点击：https://bit.ly/2Rvo6Y1

Vakrangee的1万多个Vakrangee Kendra已投入运营，提供关键的基本服务，服务于整个国家。我们80%的网点位于4线、5线和6线农村地区，从而使人口金字塔底层中得不到服务和服务不足的人群可以从中受益。

相关链接 :

http://www.vakrangeesoftwares.com/

Vakrangee推出数字服务进入线上空间 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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