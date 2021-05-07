海口2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由中国商务部和海南省人民政府主办、亚太地区规模最大的消费品精品展 — 首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）于海南国际会展中心盛大举行。全球红牛品牌及“红牛”商标的创始者和所有者 — 泰国天丝集团携红牛在内的集团旗下全球“品牌之家”的多元化产品组合实力亮相；为中国消费者带来经典风味和更多创新产品的同时，也为海南建设国际旅游消费中心注入“牛”力。



天丝集团参展首届消博会

参展本次消博会，是天丝集团“回归”海南，不忘初心的寻根之旅，更是面向国际开放共享、创新与共的重要窗口。天丝集团致力于为中国消费者提供优质合法的红牛产品，并希望通过长期投资和持续创新战略为中国饮料行业乃至中国经济贡献能量，以实际行动响应《海南自由贸易港建设总体方案》号召，同全球消费领域的优质资源联动，助力海南自由贸易港的建设。

此次消博会，红牛展台以“回归故里，创新未来”为主题展开，彰显天丝集团与故里海南“同成长、共创新”的美好祝愿。红色展台与金罐红牛交相呼应，代表“红红火火，共襄盛事”的喜悦。展厅主体流线型丝带环绕，意喻“千丝万缕归乡情”。而主体的红、黄、蓝三色相得益彰，代表着天丝集团与海南自贸港共同回首、携手进步、创新未来的坚定步伐。



天丝集团首届消博会红牛展位

除了别出心裁的展台设计，天丝集团也为本次消博会带来了旗下全球“品牌之家”产品线。自上市以来便得到消费者青睐的红牛产品 — 红牛®️安奈吉饮料和红牛®️维生素风味饮料，在展会现场也备受关注。这两款产品是自2019年天丝集团采用新的合作伙伴及商业模式后，为持续深耕中国市场先后成功推出的两款产品。红牛®️安奈吉饮料新添西洋参提取物，是天丝集团推出的新口味红牛产品，主要针对愿意不断尝试新事物的新生代人群。而红牛®️维生素风味饮料，保持了红牛的高品质及中国消费者最喜欢的经典口味，主要针对习惯红牛经典口味的品牌忠实消费群体。除了红牛，天丝集团还带了泰国本地最受欢迎的高端能量饮料之一Ready、泰国排名首位的电解质饮料Sponsor，以及畅销功能饮料Mansome、美味葵花籽仁Sunsnack等。



首届消博会现场观众体验红牛产品

作为深耕中国市场近30年的国际品牌，天丝集团与海南有着深厚的渊源。红牛创始人许书标的祖籍就位于海南文昌，并且红牛在1993年于中国开设的第一家工厂 — 海南红牛饮料公司也落地于琼州。天丝集团首席执行官许馨雄先生也时刻关注海南当地发展以及中国业务布局，希望能借助红牛品牌的影响力，为当地的经济发展做出应有的贡献。



天丝集团首席执行官对消博会致以祝福

对于本次首届消博会的重要意义以及未来业务的战略布局，许馨雄先生表示：“天丝集团和许氏家族希望能够以本次消博会为契机，寻求与海南自贸港共同发展的机遇。同时，在‘十四五’规划和2035年远景目标纲要指导下，天丝也将进一步推动行业向消费升级、创新驱动和更加可持续发展的模式过渡，更好地服务中国消费者。”

红牛创始公司天丝集团参展首届消博会 为海南自贸港注入“牛”力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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