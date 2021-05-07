罗氏重磅新药舒友立乐在华斩获新适应症

助力更多A型血友病患者迈向“零出血”自由人生

上海2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 罗氏制药中国宣布，旗下舒友立乐®（英文商品名：HEMLIBRA®，化学通用名：艾美赛珠单抗）已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）正式批准，用于不存在凝血因子 VIII 抑制物的重度A 型血友病患者（先天性凝血因子VIII缺乏，FVIII<1%）成人及儿童患者的常规预防治疗，以防止出血或降低出血发作的频率。

此次获批也意味着舒友立乐®成为目前中国首个且目前唯一一款可同时治疗体内含或不含凝血因子VIII抑制物的A型血友病常规预防性药物。作为双特异性的单克隆抗体，舒友立乐®具有显著降低出血风险、半衰期长、注射频率低、给药方便等优势，为血友病患者提供了更为灵活且有效的治疗方案，减轻患者疾病负担。

频繁输注为预防治疗最大“拦路虎”，A型血友病亟待更优治疗选择

血友病是一种遗传性凝血障碍性疾病。由于血液中缺乏足够的凝血因子VIII，血友病患者的关节、肌肉、中枢神经系统等会发生频繁、反复的出血，可导致关节永久性损伤、残疾等严重后果。目前，中国约有13.6万名患者，其中A型血友病最为常见，约占所有血友病的80%-85%[1]。而在所有A型血友病患者中，约70%-80%的重度及90%-95%的中轻度患者体内不存在凝血因子VIII抑制物。[2]

“预防治疗是A型血友病最主要的治疗方法之一”，中国医学科学院血液病医院血栓止血中心主任杨仁池教授表示 “通过对血友病患者提前进行凝血因子补充，使其维持在一定水平，可以降低出血风险，维持正常关节和肌肉功能。长期规范化的预防治疗，甚至能够使患者实现零出血的目标。”2020年，世界血友病联盟发布《血友病管理指南》[3]明确指出：预防治疗是中重度血友病患者，特别是儿童患者的标准治疗方案，应在任何时候都进行预防治疗，以避免出血。

然而，目前我国仅有不到10%[4]的血友病患者接受了预防治疗，预防治疗率远低于世界平均和发达国家水平，因治疗不足导致成年患者致残率高达70%[5]。“长期以来，A型血友病标准预防治疗需要每周进行2-3次FVIII静脉输注，每年注射总次数高达约104-183次，治疗负担不言而喻。”北京协和医院血液内科主任赵永强教授认为，“频繁静脉注射不仅加剧了血友病患者出血风险，也成为了预防治疗的重要限制因素之一。”

首都医科大学附属北京儿童医院血液肿瘤中心副主任吴润晖教授谈到，“此次舒友立乐®新适应症的获批意义深远。作为可同时用于成人和儿童患者的常规预防性治疗创新药物，它在显著降低出血风险的同时，极大简化了治疗过程。每周一次皮下注射的给药方式解决了尤其是儿童患者的静脉可及性及依从性难题，让更多中国患儿可以回归学校，健康成长。”

有效性与安全性并重，舒友立乐预防治疗让“零出血”成为可能

此次舒友立乐®非抑制物适应症获批是基于三项关键性三期临床试验HAVEN 3 ，HAVEN 4及HAVEN 5。

HAVEN 3[6]研究结果显示，与未接受预防治疗的患者相比，每周或每两周接受艾美赛珠单抗预防治疗的不含因子VIII抑制物的12岁及以上的成人和青少年，出血分别减少96％（p<0.0001）和97％（p<0.0001）。且对比无预防治疗组（n=18），在出血相关的各项终点均显示出了显著降低的结果，且安全性良好。HAVEN 4研究表明，在接受艾美赛珠单抗预防治疗的伴或不伴FVIII抑制物的12岁及以上成人和青少年中，56.1%的患者经历零治疗出血，90.2%的患者经历3次或更少的治疗出血。

HAVEN 3和HAVEN 4研究的更新数据证明[7]，对于体内伴或不伴FVIII抑制物的A型血友病患者，艾美赛珠单抗预防性治疗与既往按需或预防性凝血因子VIII治疗相比，长期健康相关的生活质量方面具有临床意义的改善。

HAVEN 5是艾美赛珠单抗开展的首个专注于中国人群的III期临床试验。研究结果显示，接受艾美赛珠单抗预防治疗的患者出血风险显著降低达96%，不同给药方案的患者年化出血率均为1.0，零出血率55%以上，总体耐受良好，未发生严重不良事件[8]。

“继2018年在中国获批用于存在凝血因子VIII抑制物的A型血友病的常规预防性治疗后，此次舒友立乐®在国内再添新适应症无疑为广大A型患者带来了福音，也为医生提供了新的治疗选择。”南方医科大学南方医院血液科副主任孙竞教授表示，“无论是抑制物或非抑制物患者，艾美赛珠单抗均显示出了优异的疗效和安全性结果。凭借其优异的临床表现，舒友立乐®有望帮助更多患者有效防止出血或降低出血发生的频率，最终远离轮椅乃至回归正常生活，拥有‘零出血’的自由人生。”

先患者之需而行，罗氏携手各界为“血友”共谱美好未来

作为20 年来全球血友病领域首个人源化双特异性单克隆抗体及目前唯一一个皮下注射每周一次的血友病创新药物，舒友立乐®已被《血友病治疗中国指南（2020年版）》推荐作为可用于预防治疗的非因子类产品，并在全球范围内为逾万名血友患者带来获益。

“近年来，得益于药品审评审批制度改革的持续深化，越来越多创新药物上市的中外‘时差’不断缩短。此次舒友立乐®新适应症再次通过优先审评审批加快上市，更是‘中国速度’的绝佳展现。“ 罗氏制药中国总裁周虹表示，“罗氏将始终秉持’先患者之需而行’的理念，不断研发血友病领域创新药物，同时提高患者对这些创新药物的可及性，惠及更多中国患者。”

关于舒友立乐®（艾美赛珠单抗）

艾美赛珠单抗是是一种人源化双特异性单克隆抗体，其所具有的双特异性结构如同两条手臂一样，可以将激活天然凝血级联所需的蛋白质——活化的凝血因子IX和凝血因子X聚集在一起，从而恢复A型血友病患者的凝血过程，让A型血友病患者零出血的治疗目标变为可能。

艾美赛珠单抗是中国首个获批用于A型血友病合并凝血因子VIII抑制物患者的常规预防性治疗药物，也是首个可每周一次进行皮下注射的预防性治疗药物。与当前的替代治疗方法相比，艾美赛珠单抗具有以下优势：

凝血效果不受八因子抑制物干扰，能够显著降低年化出血率，使零出血成为可能；

半衰期长达30天，注射频率降低，预防治疗效用稳定；

皮下注射，使用方便，可避免长期静脉注射对于血管的伤害，使家庭治疗和自我注射成为可能。

关于HAVEN 3

HAVEN 3是一项随机、多中心、开放性的III期临床研究，评估艾美赛珠单抗在12岁及以上A型血友病非抑制物患者中的疗效、安全性和药代动力学特征。HAVEN 3 研究结果显示，与未接受预防治疗的患者相比，每周或每两周接受艾美赛珠单抗预防治疗的不含因子VIII抑制物的12岁及以上的成人和青少年，出血分别减少96％（p<0.0001）和97％（p<0.0001）。且对比无预防治疗组（n=18），在出血相关的各项终点均显示出了显著降低的结果，且安全性良好。

关于HAVEN 4

HAVEN 4是一项单臂、多中心、开放性的III期临床研究，评估艾美赛珠单抗在12岁及以上伴或不伴FVIII抑制物的A型血友病患者的疗效、安全性和药代动力学特征。HAVEN 4 研究结果显示，在每4周接受艾美赛珠单抗预防治疗的伴或不伴FVIII抑制物的12岁及以上成人和青少年中， 56.1%的患者经历零治疗出血，90.2%的患者经历3次或更少的治疗出血。

关于HAVEN 5

HAVEN 5是在亚太地区开展的首个专注于中国人群的艾美赛珠单抗预防治疗成人或青少年的疗效与安全性的III期临床试验。HAVEN 5 研究结果显示接受艾美赛珠单看预防治疗的患者出血风险显著降低达96%，不同给药方案的患者年化出血率均为1.0，零出血率55%以上，总体耐受良好，未发生严重不良事件，展示了与HAVEN系列其他研究高度相似的疗效与安全性结果

关于罗氏

作为全球领先的生物技术公司之一，罗氏是全球制药和诊断领域的领导者，致力于通过推动科学进步，改善人类生活，并通过个体化医疗为每一位患者提供最具针对性的治疗方案。罗氏制药中国成立于1994年，作为第一家入驻上海张江高科技园区的跨国企业，罗氏制药是抗肿瘤、抗感染、抗病毒、移植、风湿免疫等关键领域的市场领导者。目前，罗氏制药在华拥有22款产品，覆盖8大治疗领域。在大型跨国药企中，罗氏率先在华建成并不断升级和完善，包括研究、开发、生产、营销等环节在内的完整医药价值产业链。同时，罗氏还与政府、医疗机构以及非政府组织等社会各界多方携手，共同探索创新的合作模式，通过一系列有影响力和可持续的举措惠及更多的中国患者。

[1] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组, 中国血友病协作组. 血友病诊断与治疗中国专家共识（2017年版）[J]. 中华血液学杂志,2017,38( 5 ): 364-370. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2017.05.002 [2] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组、中国血友病协作组，血友病治疗中国指南2020版，2020， 中华血液学杂志，Vol.41 No.4 [3] WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd Edition, available at https://news.wfh.org/sneak-peak-of-new-wfh-guidelines-for-the-management-of-hemophilia-3rd-edition-given-at-virtual-summit/ [4] 曲艳吉,殷环，庞元捷等. 中国大陆血友病患者治疗现状和经济负担的系统评价. 中国循证医学杂志. 2013,13(02):182-189 [5] Zhang L,Li H,Zhao H,et al. Retrospective analysis of 1312 patients with haemophilia and related disorders in a single Chinese institute. Haemophilia. 2003,9(6):696-702. [6] FDA approves Roche’s Hemlibra for haemophilia A without factor VIII inhibitors, available at https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-10-04c.htm [7] ISTH Academy,2019, Emicizumab Treatment is Efficacious and Well Tolerated Long Term in Persons with Haemophilia A (PwHA) with or without FVIII Inhibitors: Pooled Data from Four HAVEN Studies, available at: https://academy.isth.org/isth/2019/melbourne/273812/michael.callaghan.emicizumab.treatment.is.efficacious.and.well.tolerated.long.html%253Ff%253Dlisting%25253D4%25252Abrowseby%25253D8%25252Asortby%25253D2%25252Amedia%25253D3%25252Aspeaker%25253D675708 [8] S.Wang, et al. ISTH 2020 [PB0957]

罗氏重磅新药舒友立乐在华斩获新适应症 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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