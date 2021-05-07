纽约2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 总部位于纽约市的生物技术公司DarwinHealth今天宣布与Bristol-Myers Squibb公司（纽约证券交易所代码：BMY）进行一项科研合作。 这项研究合作是新型癌症靶标方案（NCTI），采用基于生物学的定量系统算法、专有数据库和经过验证的技术来识别各种肿瘤亚型的新型癌症靶标（NCT）。

支持NCTI的方法所基于的是对基因突变以外的肿瘤依赖和维持相关重要机制的理解。为了促进NCT的发现，DarwinHealth将向Bristol Myers Squibb提供其药物数据库中的专有信息，包括不同肿瘤亚型的肿瘤背景特异性的主调节因子分析，以及直接上游调节因子。

DarwinHealth首席执行官Gideon Bosker表示：“此次合作的重点是在一系列预先选择的肿瘤亚型中识别新型高价值癌症靶标，并着眼于识别不同类型癌症中经常出现的新型靶标，从而设计和开发具有多种亚型适应症的药物。”“这些靶标一旦识别并确定优先次序，即可进行严格的实验验证，以推动Bristol Myers Squibb开发新一代抗癌疗法。"

哥伦比亚大学系统生物学系主席兼DarwinHealth科学和医疗咨询委员会联合创始人兼主席Andrea Califano教授表示：“新型癌症靶标将根据其在特定人类恶性肿瘤的肿瘤检查点模块中作为主调节因子（MR）或主要调节因子上游调节因子（MRUM）的角色来选择和优先排序。” “我们相信，DarwinHealth的精准肿瘤学系统生物学平台所提供的基于机制的见解，可以大大加快针对非癌基因依赖性的药物开发，正是非癌基因依赖性支撑和驱动了关键的癌症特征。”

NCTI协议是对2019年8月28日与Celgene启动的持续多年Compound-2-Clinic(C2C)合作的一个重要延伸和科学利用，旨在评估、描述预先指定的Bristol Myers Squibb化合物库的肿瘤相关生物活性并对之优先进行临床开发和实验验证。

作为NCTI合作的一部分，DarwinHealth将获得预付款，并有可能按里程碑获得开发和商业化付款。

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DarwinHealth宣布与BMY合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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