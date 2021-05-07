控制近视发展 点亮光明未来

上海2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在第20届中国（上海）国际眼镜业展览期间，依视路携手AOMA亚洲眼视光执业管理协会，正式启动“点亮星未来”近视管理培训认证项目。这一项目旨在推出规范化的青少年近视防控标准，以更加专业的服务推动青少年近视管理工作。

依视路大中华区视力保健总裁林国樑表示：“自进入中国市场以来，依视路一直秉承着‘改善视力，改善生活’的使命，积极致力于中国近视防控工作，不断凝聚标准共识、建立行业规范、提升公众触达。此次启动‘点亮星未来’近视管理培训认证项目，将进一步帮助视光行业形成统一的专业声音，更好地助力中国青少年对抗近视挑战。”

随着近视问题在全球范围内日益严峻，市面上近视防控产品层出不穷，导致眼镜零售门店在服务端面临着各式各样的问题。因此，如何规范青少年近视管理并确立青少年近视防控的标准，成为横亘在行业面前的一大难题。

为此，依视路光学与AOMA亚洲眼视光执业管理协会合作推出青少年近视管理培训的认证，旨在针对消费者的切实需求，通过专业标准和权威引导，在“筛、验、荐、配、校、维”六个维度给予消费者更科学的验配体验。

AOMA亚洲眼视光执业管理协会执行会长黄光荣先生介绍说：“‘点亮星未来’近视管理培训认证项目给从业者提供了在近视管理领域的学术交流机会，同时又能极大地提高从业人员的专业水平。我们期待在大家共同的努力下，推动近视管理认证标准，提升专业服务。”

在启动仪式上，上海志汇眼科于青主任详细介绍了不同近视防控产品的优缺点，全面分析了当下热门防控产品；上海市眼病防治中心临床研究中心主任、上海市视觉健康中心（儿童青少年近视防治技术中心）办公室主任何鲜桂医生也分享了关于上海地区青少年眼健康工作的先进经验。

依视路EBN商务总经理白梅女士分享说：“近年来，依视路在近视防控研发方面取得了突破性的创新进展，推出包括筛查、验配、加工设备，眼轴测量、屈光档案建立在内的完整的青少年近视管理解决方案。”

这一认证项目，是依视路继发布《近视管理白皮书》、《角膜塑形镜标准验配流程专家共识》之后推动行业建立规范、科学升级的又一举措。凭借更专业的行业规范指导和解决方案，我国的近视儿童必将拥有更清晰的视野，更光明的未来。

依视路启动近视管理培训认证项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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