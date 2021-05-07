水滴公司宣布首次公开发行定价

北京2021年5月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 专注于提供保险保障和健康服务的科技平台水滴公司今天宣布，通过首次公开招股发行30,000,000股美国存托股票（每股美国存托股票代表 10 股公司 A 类普通股），发行价为每股美国存托股12.0美元。

此外，水滴公司已授予承销商30天的选择权，允许承销商额外购买至多4,500,000股美国存托股票。如果承销商不行使其超额配售权，水滴公司通过本次发行募集的资金总额约为3.60亿美元。如果承销商完全行使其超额配售权，则本次发行募集的资金总额约为4.14亿美元。

水滴公司的美国存托股票预计将于2021年5月7日在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“WDH”。若能按时满足所有惯例成交条件，本次公开发行预计于2021年5月11日完成。

高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司和美银证券担任本次公开发行的承销商代表。

作为股票有效注册声明的一部分，招股说明书为本新闻稿中所述发行证券的唯一形式的要约。可以通过以下来源获取与本次发行有关的最终招股说明书：

与本次发行有关的F1注册声明已提交至美国证券交易委员会进行归档，并已被宣布生效。本新闻稿不构成任何出售或购买本新闻稿中所述证券的要约或要约邀请。在根据相关州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，本新闻稿中所述证券不在相关州或司法管辖区内违法进行要约、要约邀请或出售。

关于水滴公司

水滴公司 (纽交所: WDH) 是一家专注于提供保险保障和健康服务的科技平台，具有广泛的积极社会影响力。水滴公司于2016年创立，构建了保险科技平台和大病筹款平台，致力为广大人民提供健康保障。水滴公司也在积极扩展提供健康和医疗服务。更多详情，请访问: www.waterdrop-inc.com

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