五一国内旅游收入超千亿强势复苏 消博会预告大消费归来消博会王炳南消费品旅游_手机网易网

本报（chinatimes.net.cn）记者张智 北京报道 在这个阔别已久的五一黄金周，2.67亿人次行在路上，各种 旅游 、购物活动纷纷刷新了历史纪录，给二季度中国经济增长增添了新动力。 按照文化和旅游部数据中心测算，全国交通发送的2.67亿人次中，国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7％，按可比口径恢复至疫前同期的103.2％；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1％，按可比口径恢复至疫前同期的77.0％。 在5月7日开幕的首届中国国际 消费品 博览会，仅浙江就达成签约金额609亿元，涉及投资、贸易等领域。在开幕贺信中，国家主席习近平指出，消费品博览会有利于世界各国共享中国市场机遇，有利于世界经济复苏和增长，也有利于中国为世界提供更多优质消费品。 一个亮点是，为进一步促进消费，近期，多部门纷纷推出促消费举措。一系列举措，为消费增长提供了强劲的动力。 事实上，消费已经成为拉动中国经济复苏的主力军，一季度经济增长中，消费支出对经济增长贡献率为63.4%，拉动GDP增长11.6个百分点。 但在红塔证券首席经济学家李奇霖看来，一季度需求端需求仍然较弱，消费低于预期。未…