华夏时评：借力绿水青山 点燃绿色旅游生态旅游银山乡村旅游生态文明旅游_手机网易网

今年的五一假期如预期一般“火热”，没有了去年五一紧张的疫情，也不似今年春节就地的过年，小长假的 旅游 消费热情彻底爆发。 根据文化和旅游部的测算，这个假期，国内旅游出游达到2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径，恢复到疫情前同期的103.2%；国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径，恢复到疫情前同期的77.0%。 总体消费也是持续回暖，线下消费风生水起，线上消费持续活跃，根据最新统计数据，这个假期，网联平台共处理网络支付交易金额5.06万亿元，日均交易金额较去年同期增长46.48%；银联网络交易金额达到1.91万亿元，日均交易金额较去年同期增长5.5%，两大支付清算平台日均交易金额均创历年同期新高。 亮丽的大数据之后，还要看结构，看细节。 今年五一期间的旅游市场，呈现了一种供给侧逐步放量的势态，虽然传统经典的景区景点旅游依然是人山人海，但是旅游者可以选择的新项目越来越多，红色旅游、夜间旅游、文化旅游、科技旅游，不一而足，除了主流线路、更多出现了私密化、定制化、小型化的精品线路，尤其值得关注的现象是，三四线城市和 乡村旅游 市场开始越来越活跃。 三四线城市…