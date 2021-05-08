山南市发布三条红色旅游线路

为充分展示中国共产党带领西藏人民在中国革命、建设和改革历史进程中取得的重大成就，围绕“永远跟党走”主题，由山南市旅游发展局、山南旅游文化投资有限责任公司主办、山南国旅承办的传承红色基因——红色旅游线路推介主题活动于5月7日正式启动。 此次活动时间为5月7日至9日，活动线路为山南市泽当镇—错那县张国华指挥所—勒布沟—隆子县列麦纪念馆—玉麦—山南市博物馆—扎西曲登。 仪式上，山南市旅游发展局党组书记索朗平措介绍，此次活动是山南市旅游系统积极融入党史学习教育，结合行业实际推广红色旅游，使红色旅游精神成为山南旅游新引点和增长极的一项重要举措。他表示红色旅游资源是十分宝贵的资源，加快发展红色旅游，将大大优化山南市旅游产品结构，增强旅游竞争力，对推动新时代山南旅游全域、全时、全方位发展，实现旅游强市目标，都将起到重要作用。 记者了解到，山南是西藏最具光荣革命历史传统的地市，红色旅游资源十分丰富，既有“全国百个红色旅游经典景区”“第一批全国廉政教育基地”之称的山南烈士陵园，也有闻名区内外的“西藏民主改革第一村”——克松村，还有“国是中国 家是玉麦”的玉麦乡，和见证了打响对印自卫反击战第一枪的张国华将…