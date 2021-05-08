“五一”假期西藏接待游客逾70万人次 实现旅游总收入7.1亿元

“五一”期间，西藏推出了丰富多彩的文旅产品，着重加大推广“红色旅游”“西藏人游西藏”等特色旅游线路，让游客们体验了一次不一样的西藏之旅。5月6日，记者从自治区旅发厅获悉，2021年5月1日至5日，西藏累计接待游客70.67万人次，同比增长48.9%；实现旅游总收入7.1亿元，同比增长93.5%。 “五一”期间，西藏旅游按照自治区党委、政府决策部署，始终紧盯新冠疫情防控、旅游安全等重点领域，不断扎实各项工作措施，各相关单位及部门严格站好每一班岗，使广大进藏游客拥有更高品质的旅游体验感，有效确保西藏“五一”旅游圆满收官。 数据统计显示，5月1日至5日，西藏累计接待游客70.67万人次，同比增长48.9%；实现旅游总收入7.1亿元，同比增长93.5%。自治区旅发厅相关负责人表示，各项旅游数据的增长也预示着西藏整体旅游形势向好，后期的端午节、中秋节、国庆节等各个大小节假日，西藏旅游人数也有望达到新的高峰。“去年受新冠疫情影响，进藏游客明显减少，我们从事旅游行业的都非常着急，但国家疫情防控做得好，今年‘五一’小长假进藏游客一下子多了起来，甚至比前两年的游客还多，我们终于重新迎来了旅游行业的‘春天…