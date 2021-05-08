长春“五一”旅游“成绩单”亮眼 乡村生态游受青睐凤凰网吉林_凤凰网

u003cp class="detailPic">u003cimg src="https://www.chinahospitalitynews.com/cn/wp-content/uploads/502CD4E13A17B0B37EF57BF78D3D7AA8D9386210_size47_w700_h466.jpg" alt="长春“五一”旅游“成绩单”亮眼乡村生态游受青睐" />u003c/p>u003cp class="picIntro">神鹿峰景区升级开园 长春市文广旅局供图u003c/p>u003cp>u003cstrong>中新网长春5月7日电 (李丹)u003c/strong>随着国内疫情防控形势持续向好，刚刚过去的“五一”小长假，长春市文化旅游市场交出了一份亮眼的“成绩单”。u003c/p>u003cp>根据长春市文化广播电视和旅游局7日发布的信息显示，2021年“五一”假日期间，长春市共接待游客308.44万人次，同比增长125.51%；实现旅游收入27.50亿元，同比增长183.25%。u003c/p>u003cp>这其中，长春的乡村生态游受到越来越多市民和游客的青睐，…