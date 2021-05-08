尚诚消费金融高层再生变，上海银行、携程两大股东“话事权”博弈？携程上海银行净利润_新浪科技_新浪网

原标题：尚诚消费金融高层再生变，上海银行、携程两大股东“话事权”博弈？ 图片来源：视觉中国 记者 | 游淼 5月6日，上海银保监局发布的两则任职批复显示，监管核准了冯雁担任上海尚诚消费金融股份有限公司（下称“尚诚消费金融”）副董事长，陈淡敏担任尚诚消费金融董事的任职资格。 值得关注的是，冯雁、陈淡敏二人均来自公司二股东携程集团。 不久前，公司大股东上海银行（601229.SH）公告称，拟对尚诚消费金融增资3.8亿，并同意给予其60亿元授信额度。有消息指出，携程或有意同比例进行增资。 从目前尚诚消费金融的工商信息来看，公司注册资本10亿元仍保持不变。股权结构上，前两大股东持股比例仅相差0.5个百分点，其中上海银行持股38%，携程持股37.5%，博裕资本旗下公司深圳德远益信持股12.5%、红杉资本旗下公司无锡长盈科技持股12%。 高层换血、增资授信，两大股东“话事权”博弈？ 近日，上海银保监局分别核准了冯雁担任尚诚消费金融副董事长，以及陈淡敏担任公司董事的任职资格。新任职的二人均来自携程集团。 其中，新任副董事长冯雁于2004年加入携程，目前为携程高级副总裁、携程金融CEO；新任董事陈淡敏…