深圳2021年5月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，由强生（上海）医疗器材有限公司（以下简称：强生医疗）在深圳启动了乳房重建科普系列讲座第一讲。以“早预防、早发现、早治疗、早重建”为主题，乳房重建科普系列讲座旨在全方位提升公众对于乳腺癌治疗以及术后乳房重建的认知水平，呼吁全社会一道为乳腺癌患者营造一个积极正向的舆论环境，帮助更多患者走出疾病阴影。

此次活动也恰逢国内首个涵盖乳房重建假体器械费用商业保险的发布。该保险产品同时涵盖肿瘤特药及植入性医疗器械，其保险责任包括“恶性肿瘤特定药品费用保险金”及“乳房假体器械费用医疗保险金”。商业保险等其他支付方式的参与能够为探索完善多元化医疗支付体系提供支持，进一步满足临床需求，提升患者对药械的可及性。



活动现场嘉宾合影

“本次疾病科普教育着眼于帮助接受乳腺全切术的患者尽早了解乳房重建这一临床选择，使她们在生命获得延长的同时，生活质量也同样有机会得到提升。”强生医疗心血管及专业解决方案事业部中国区总经理陈曦博士表示，“同时，我们欣喜地见证了首个涵盖乳房重建假体器械费用商保产品的推出，这标志着乳腺癌乳房重建多元支付体系初见雏形，将进一步减轻患者负担，帮助她们重建美好生活。”

世界卫生组织癌症专家表示，2020年全球乳腺癌新增病例约230万[1]，首次超越肺癌成为最高发的癌症类型。在我国，乳腺癌的发病率同样居高不下，且发病人群呈显著年轻化趋势[2]，其中，约70%以上的乳腺癌病人仍然接受乳房切除手术[3]。而“失乳”给患者带来的负面影响远不止身体上的缺失，一项问卷调查显示，97.5%的乳腺癌手术患者感到忧虑，93.3%的乳腺癌手术患者自卑感增强[4]。

乳房重建不仅能够帮助不能保乳的患者重获乳房，恢复形体完整，从长期看还能改善患者的心理状态，提高患者的生存质量。然而，在我国，与高发病率、高手术率相对应的却是极低的乳房重建率。一份由110家医院参与的调研显示，截至2017年我国的乳房重建率仅达10%左右[5]，与发达国家的40%以上[2]有着显著差距。

乳房重建科普系列讲座第一期由广东省人民医院乳腺科主任医师廖宁教授主讲，从世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）的乳腺癌报告解析出发，廖宁教授就乳房保健及乳腺癌早期筛查、乳房重建与乳腺癌综合治疗等公众普遍关心的话题进行了全面的科普，将“早预防、早发现、早治疗、早重建”的重要性进一步凸显。

“作为医生我们不仅要帮助患者战胜肿瘤，也希望能够提高患者在术后的生活质量，因为失乳患者不仅要承受来自癌症的打击，还要面对躯体形象受损带来的冲击。”廖宁教授指出，“乳房重建术在满足乳腺癌患者恢复完整躯体的需求的同时，也能促进患者心理健康，改善患者的生活质量。”



广东省人民医院乳腺科主任医师廖宁教授现场科普

近年来，强生医疗也在大力支持公益健康公众教育，致力于帮助乳腺癌患者术后回归正常生活。2020年10月16日，在强生医疗的支持下，中国初级卫生保健基金会等社会各界力量倡议将这一天设立为我国首个以关注乳腺癌术后乳房重建为主题的公益健康宣传日 — “粉红绽放日”，以此呼吁公众更新对于女性乳房健康的认识，共建乳腺癌患者舆论友好的生存环境。

在今天的乳房重建科普系列讲座启动会上，陈曦博士表示：“我们将继续联合多方力量，推动乳腺癌治疗及乳腺癌术后乳房重建的规范化与公众疾病科普。此外，强生医疗也将继续发挥专业领域的优势，为患者带来更多乳腺癌综合治疗与疾病管理的创新方案。”

[1] WHO. World Cancer Day 2021: Breast cancer overtakes lung cancer in terms of number of new cancer cases worldwide. 2021 [2] Fan L, Strasser-weippl K，Li JJ，et al. Breast cancer in China[J].Lancet Oncol. 2014，15（7）：e279-e289. [3] 中华医学会外科学分会乳腺外科学组. 乳腺癌术后乳房重建中国专家共识（2019版）. 中国实用外科杂志,2019,39(11):1145-1147 [4] 刘思文, 等. 乳腺癌患者心理问题与护理干预研究进展. 现代护理, 2003, 9(5): 341-342 [5] 修秉虬，等. 中国乳腺癌术后乳房重建手术横断面调查研究. 中华肿瘤杂志, 2019, 41(7): 546-551

强生医疗启动乳房重建科普系列讲座活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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