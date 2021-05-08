上海2021年5月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月8日是世界微笑日，上海虹桥祥源希尔顿酒店走进社区，携手闵行区小龙鱼幼儿园，联合举办为期两天的“微笑教育”活动，在下一代中传播微笑的力量和热情好客的种子。



上海虹桥祥源希尔顿酒店举办世界微笑日活动

从1948年起，世界精神卫生组织把每年的5月8日订立为“世界微笑日”，希望通过微笑促进人类身心健康，同时在人与人之间传递愉悦与友善，增进社会和谐。今年5月7日至8日，上海虹桥祥源希尔顿酒店联合闵行区小龙鱼幼儿园250多位师生，在园内举办了一系列丰富的教育活动，宣传世界微笑日。

通过搜集“微笑天使”照片，制作“今天，你微笑了吗？”系列海报，孩子们尝试着寻找身边的微笑，学习欣赏自己和周围人的美丽笑脸，体验微笑的魅力。与此同时，在为期两天的活动中，孩子们体验了英语交流、知识问答、涂鸦绘画、烘焙课堂等一系列日程，学习到“微笑，是最美丽的语言”这一主题。

上海虹桥祥源希尔顿酒店总经理比尔 · 费舍尔（Bill Fisher）先生和商务发展总监袁春阳（Russell Yuan）先生，代表酒店管理层向孩子们授予了“希尔顿小小微笑大使”徽章和任务卡，鼓励他们在家庭、学校和社区中，多多对身边的人微笑，传播善意。酒店西点大厨则教孩子们现场制作“微笑饼干”分发给其他小朋友，通过寓教于乐的方式传递微笑的理念。最后在童声大合唱《歌声与微笑》中，活动走向了高潮。

在实践中，孩子们也了解到了酒店的运作方式及不同岗位的工作内容，以及酒店业热情好客的本质，引发了对服务他人的兴趣。当选小小微笑大使的孩子们还将受邀到酒店进行职业体验，通过与宾客的真实互动，体会到助人为乐的成就感。今后，酒店将与园方携手开展一系列长期合作，丰富和助力儿童教育。

上海虹桥祥源希尔顿酒店今年提出了“希社区”的概念，致力于与所在社区的人群产生更为紧密的联系，为社区共建做出贡献。酒店总经理比尔 · 费舍尔（Bill Fisher）先生表示，“希尔顿集团的愿景是让世界充满热情好客的光与热。而微笑是一种令人震撼的力量，能够表达许多的热情和善意。我们希望通过世界微笑日和今后的一系列活动，走出酒店、走进社区，和社区伙伴携手，在我们的周围传递热情好客的精神。”

上海虹桥祥源希尔顿酒店携手小龙鱼幼儿园举办世界微笑日教育活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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