GF法国婕珞芙代表法国参展首届消博会，深化品牌理念抢滩亚洲市场

海口2021年5月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月7日-10日的首届中国国际消费品博览会于海口成功举办，此次消博会共有69个国家和地区的1193个国际品牌参展首届，涵盖生活时尚、旅居生活、消费电子、文化创意等多个品类。作为法国领事馆特邀代表法国的植萃科学护肤品牌，GELLÉ FRÈRES法国婕珞芙展台位于此次法国馆展区的第一个黄金位置，吸引了各家媒体和消费者的眼球。此次展会中法国婕珞芙携品牌五大系列产品和8大尖端科技参展，新颖的植萃科学护肤理念吸引了众多消费者驻足了解，成为此次展会国际专区炙手可热的品牌之一。

提升消费品质，共享发展机遇

作为向世界展示中国进一步对外扩大开放，共享发展机遇的坚定决心的盛会，首届中国消博会具有重大意义，是我国最高规格的国际交流展会之一。此次消博会共分为国际、国内两个展区，展览总面积8万平方米，国际展区更是占地6万平方米，占参展总面积的75%，而法国婕珞芙作为法国馆区域的首家店铺，更是让消费者在刚踏入法国馆展区时即可欣赏到品牌精心准备的各项展品及科技。

法国婕珞芙首次进驻消博会 把握中国市场发展机遇

5月7日，首次参加中国国际消费品博览会的百年植萃科学护肤品牌法国婕珞芙在展馆内与海旅投免税店进行了盛大的签约仪式，法国婕珞芙表示，中国是品牌全面布局亚洲的重要市场，此次消博会是法国婕珞芙与中国乃至世界沟通的重要桥梁，法国婕珞芙的植萃科学护肤理念也可以通过这个巨大的平台广泛传播，婕珞芙将牢牢把握这次机遇，全面进入海南这个全球免税零售市场当中，进一步加码中国免税市场并深度发展，让更多消费者可以体验到植萃科学带来的高效能护肤体验。

签约仪式中，法国婕珞芙全球首席产品官Dimitri先生代表品牌登台为到场的各政商单位、各国品牌、媒体及消费者介绍了这个拥有百年荣耀的传奇家族。“法国婕珞芙拥有195年的品牌历史，始终坚持为娇嫩肌肤研发更温和、更高效的功能性产品。2013年品牌正式进驻中国市场后，将亚太区总部设立在经济中心上海。”

随后Dimitri先生也在现场为消费者展现了品牌广泛运用于产品中的8大尖端科技，以及即将在今年年底上市的全新升级版法国婕珞芙身体系列产品，并现场演示应该如何使用。为了更好地在产品中运用中国植萃，婕珞芙将具有国际标准的GMP10万级亚洲工厂设立在了“植物王国”云南，并耗资1亿欧元在中国云南设立了亚洲研究院以及婕珞芙芳香植物资源圃，成为欧洲首个在云南设立自身工厂的高端护肤品牌。

科技赋能产品，体验升级护肤

法国婕珞芙参展所带来的五大系列产品和8大尖端科技技术成为了行业与消费者热议的重点，植萃+科学的健康天然护肤理念得到了广泛认可。同时法国婕珞芙带来了曾获万国博览会大奖的“黄金时光传世香氛系列”的15款香水产品，跨越了时代的经典香水产品也带领现场消费者穿越回18世纪的法国宫廷花圃。现场更有从法国宫廷“穿越”而来的“王妃”现身，引得大批参展观众争相拍照。

婕珞芙将中国消费者需求放在产品研发的首位，根据目前不同消费群体对于护肤的不同需求融入大量中国珍稀植萃并研发了五大系列产品，分别为适合熬夜肌使用且具有祛黄补水功效的王妃焕颜系列、具有抗氧化多效修护功效的特里亚侬系列、具有提拉紧致抗初老功效从而达到面部“普拉提”效果的宫廷鸢尾系列、具有抗敏舒缓晒后修护保湿补水功效适合娇嫩肌特护的阿娜斯奇迹系列以及30秒解决男士肌肤问题的多效修护男士上将系列。多角度维护肌肤健康状态的护肤品不仅得到了现场各家媒体的争相报道，法国大使也对这五大系列产品赞不绝口，并重磅推荐了王妃焕颜系列及男士上将系列。

法国婕珞芙五大系列产品自上市以来就得到了各个消费圈层的认可，其中王妃焕颜系列更是根据消费者的护肤需求迭代多次，在全新无防腐配方上市后的数月内获得了相当可观的销量数据，其中王妃面膜全网销量突破260万件，王妃水乳的销量突破30万瓶。而除了本身运用的天然珍稀植萃外，婕珞芙在产品中所添加的8大核心科技技术，也是其产品获得追捧的重要原因。

目前广泛运用于婕珞芙五大系列产品中的8大核心科技技术分别为面膜专利Guérir Aqua 超活修护因子、乳液专利Ultra Booster 超活注推精华、Halophyte 超临界萃取技术、Microencapsulation微胶囊技术、PhytoCellTec Malus Domestica瑞士苹果干细胞、基因-14、HD因子、M因子，在这些科技的赋能下，婕珞芙所呈现的护肤产品得以展现更理想的护肤效果。

法国婕珞芙稳步发展中国市场，履行品牌社会责任

基于目前中国市场共享发展的策略以及婕珞芙对中国市场的重视，品牌目前在中国市场的布局已初见规模。婕珞芙在积累线上良好口碑的同时也在中国上海、广州、南京、昆明、成都等十多个一二线城市迅速铺开店铺，进驻三亚免税店、丝芙兰、HARMAY话梅等超大型连锁美妆店，并于近日在中国成都开设了首家百货POP店，成为中法资源整合、通沟的桥梁。法国婕珞芙在百年前与中国建立了深厚情谊，得益于中国珍稀植萃成分的添加，法国婕珞芙如今的护肤产品更为贴合亚洲肌肤的使用，为了回馈中国，更为了履行品牌的社会责任，婕珞芙加大了在公益方面的投入，与新华网强强联手推进品牌全球公益项目“探寻珍稀植物多样性之美”系列公益活动的进程，探寻云南珍稀植物，旨在更好地传递植萃科技护肤理念，强化科学研究，助力还原生物的多样性，呵护人类娇嫩肌肤，为人类的美好未来做出积极贡献。

法国高端护肤品牌GELLÉ FRÈRES婕珞芙的“中国梦”仍在继续。始终坚守品牌初心将植萃科学护肤理念传递下去，为中国消费者研发更多的安全高效产品，满足消费者们的切实护肤需求已被写入GELLÉ FRÈRES法国婕珞芙的品牌基因。为整个护肤行业创造更大价值的同时，GELLÉ FRÈRES法国婕珞芙也将引领美妆护肤行业走向更健康、科学的发展方向，为全世界娇嫩肌肤的消费者不断提供卓越的优质服务。

GF法国婕珞芙代表法国参展首届消博会，深化品牌理念抢滩亚洲市场 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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