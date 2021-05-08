TUV南德与金天国际签署战略合作协议

中国上海2021年05月08日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 烟台2021年5月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月27日，TUV南德意志大中华集团（以下简称“TUV南德”）与金天国际集团（以下简称“金天国际”）于山东烟台举行长期战略合作签约仪式。伴随着此次合作协议的签署，双方未来将在产品认证、检测、检验等领域加强协作，并通过资源共享等方式共筑未来合作新模式。TUV南德产品服务部副总裁Lutz Langguth、TUV南德食品、健康与美护部门高级经理张闯、金天国际副总裁祖威、金天国际副总裁邹雪萍、金天国际智造中心总经理吴倩等领导参加了签约仪式。



TUV南德产品服务部副总裁Lutz Langguth（右一）与金天国际副总裁祖威签署合作协议

TUV南德产品服务部副总裁Lutz Langguth在致辞中表示：“TUV南德作为一家具有150多年历史的全球知名的第三方检测认证机构，致力于为企业提供全方位的信息和一站式服务的解决方案，未来双方将通过专业的技术能力以及丰富的行业经验，推进业务创新，为双方在多个领域实现更加广泛的深度合作创造更大的发展空间。通过此次合作协议的签署，双方将大力推进在实验室建设与管理领域的全面深入协作，加强测试、审核、认证、培训等领域全方位战略合作。涉及的行业包括但不限于食品、农产品、化妆品、生物医药等。”

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