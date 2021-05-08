旅游零售商向与会贵宾分享全球奢侈品领域专业技能

海南海口2021年5月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月7至10日，全球领先的旅游零售商DFS集团在海南首届中国国际消费品博览会上为各位贵宾揭晓了令人惊叹的精彩展览。此次展览为贵宾展示了逾60年的DFS历史，并分享了著名的出色客户体验与店铺概念。



全球领先的旅游零售商DFS集团亮相海南首届中国国际消费品博览会



此次展览为贵宾展示了逾60年的DFS历史

DFS与不同类别的世界领先品牌合作，提供旅行零售方面的深度专业见解，备受全球旅行者的支持与喜爱，DFS对此感到非常自豪。

1960年，DFS成立于香港特别行政区，是在市区开设免税店运营商中的先驱者。自此，DFS一直成为行业的真正先驱，并为市区免税零售业树立了标杆。1996年，它被奢侈品集团酩悦·轩尼诗-路易·威登（LVMH）收购。如今，DFS的店铺网络已遍布全球，主要包括位于全球11个主要机场的免税店以及位于4大洲、13个国家/地区的22家T广场店。

DFS的店铺以奢华宜人的环境以及创新、个性化的线上线下客户体验而闻名。

在历史悠久的意大利威尼斯市中心，DFS在当地地标大运河侧开设了全新店铺。该建筑拥有800年历史，现被称为T广场德国商馆店。这家占地7,000平方米的店铺，主打时装及配饰、腕表及珠宝、葡萄酒及烈酒、美妆及香水等人气商品，更精选一系列当地手工艺品及优质美食。店内亦有一家由著名米其林三星厨师经营的餐厅。

在新西兰奥克兰著名的历史建筑中，DFS经营着一家市中心店铺。最近，DFS更宣布将于2022年下半年在美丽的度假胜地 — 皇后镇开设新店。

DFS在澳门特别行政区共有7家店铺，其中最大的店铺是DFS旗下T广场新濠天地店，面积超过16,000平方米，包含超过2,000平方米的美妆殿堂。

DFS即将在法国巴黎开设全新旗舰店 — DFS旗下莎玛丽丹巴黎新桥店。新店占地20,000多平方米，将引入一众法国人气品牌，呈献正宗的巴黎生活方式与品味。

比起其他国际零售商，DFS八成以上的顾客来自中国大陆，因此更了解当地尊贵顾客的需求。DFS会根据顾客的喜好和品味以精选商品种类，呈献优质服务和体验，成为中国顾客出行购物的首选目的地。此外，DFS亦非常理解中国消费者对产品、服务和全渠道购物体验的高度期望。

在海南，DFS也有着悠久的历史。2005年，DFS在海口机场和三亚机场分别开设了第一家店铺。得益于海南自由贸易港政策的远见战略，DFS有机会重新进入这个充满活力的市场，提升品牌在世界舞台上的形象。

随着海南自由贸易港总体规划的实施，海南将进一步对外开放，成为国际旅游消费中心，DFS亦致力为此目标做出贡献。我们出色的奢侈品旅游零售专业技能将成为海南政府的强大助力，努力达至旅游业和现代服务业的世界标准。DFS尤其在海南看到了突破极限的潜力，我们将融合最新零售技术和前卫概念，为顾客呈献最卓越的奢侈品零售体验。

今年1月，DFS与深圳免税集团合作开设了深免x DFS海口观澜湖免税购物城第一期。为了配合消费者博览会，DFS进一步开设了第二期，提供更多丰富的商品和体验。免税购物城位于海南其中一处最大、最受欢迎的休闲胜地之内，预计将于未来两年内分阶段竣工，最终占地30,000多平方米，并拥有DFS全球店铺网络中的一些特色概念，包括美妆殿堂等。

DFS计划实施全面优化的全渠道策略，向顾客提供无缝的线上线下零售体验。DFS将开发创新商业模式和商店类型，同时保持其一贯的高品质标准以满足客户需求，引进时装及配饰、美妆及香水、腕表及珠宝、美食及礼品类别的全球顶级品牌。不仅将国际标准带入海南免税市场，并主打更佳品牌、同等价格以及始终如一的更高质量。

DFS集团主席及行政总裁 Benjamin Vuchot表示：“我们在消费者博览会上的展览，是一趟进入‘DFS世界’的旅程，让顾客有机会一览我们其中一些最奢华的店铺。我们希望在海南建立店铺网络中最创新、最精彩的店铺，结合最新零售技术和前卫概念，为尊贵的顾客提供最卓越的奢侈品零售体验。通过在此分享专业见解与技能，我们热烈欢迎大家到访位于海南以及世界各地的店铺。

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DFS荣幸参与海南首届中国国际消费品博览会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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