我为群众办实事丨扬州广陵“旅游+党史学习”扮靓“城市客厅”-新华网

“姑娘，文昌阁怎么走？”“大爷大妈，请跟我来！”五一假期前，扬州市广陵区汶河街道旌忠寺社区两名网格长当起“义务导游”，为一对外地游客夫妇指路，并详细讲解文昌阁的前世今生。热情的态度、贴心的服务、质朴的关怀，为游客们提供了切实的扬州服务，受到了游客们一致好评。 汶河街道处于扬州主城区中心地带,地理位置优越,交通便利,被誉为扬州“城市客厅”。五一期间，依托辖区9个社区党群服务中心，扬州市广陵区积极开放街道、社区、网格三级中心，确保党组织“大门常开、场所常用、活动常办、群众常来”，让广大市民游客感受到扬州这个“好地方”的宜居之美、宜游之乐，体味到汶河街区的待客之道。 党员志愿者为游客提供服务 “五一期间，社区网格长、网格员全部坚守岗位，当好旅游‘服务员’。”汶河街道相关负责人介绍，街道辖区9个社区党群服务中心全天候开放，为游客提供免费网络、免费茶水、免费充电等服务，提供共享雨伞、共享头盔、共享推车等硬件设施。充分发挥文明驿站、网格连心服务站等阵地作用，为游客提供口罩、消毒水、测温枪等防疫用品，配备配齐血压仪、血糖仪、身高仪等医疗用具，备齐备足感冒药、肠胃药等日常药品，提供爱心药箱，免费为广大…