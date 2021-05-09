山西夏县：依法取缔营业性**馆、**室、宾馆**房 亚汇网

山西省运城市夏县公安局8日晚发布通告，决定依法对全县范围内的**馆、**室、宾馆**房等予以取缔，并严厉打击**违法犯罪活动。 通告要求，自通告发布之日起，夏县全县范围内营业性**馆、**室自行关闭；茶楼、宾馆的**室(房)自行撤销；在店铺、居民楼、出租房等场所摆放**机，提供纸牌、**、骰子等工具用于**的自行停止。 夏县公安机关将组织警力全面开展巡逻检查，对**馆、茶楼、宾馆等场所**室(房)逾期未自行关闭或撤销，店铺、居民楼、出租屋等场所未停止摆放**机及提供其他**工具的，一经发现**行为，将依据《中华人民共和国治安管理处罚法》对相关经营者、工作人员、参赌人员予以处罚；对**机、场所内其他相关**设施以及赌资、违法犯罪所得等一律依法予以收缴、追缴；对涉嫌刑事犯罪的，根据《中华人民共和国刑法》追究刑事责任。 对在**室等场所以**、**等方式实施聚众**或以**室为名开设赌场的，夏县警方将一律依法予以严厉打击，并深挖其背后“关系网”“保护伞”。 通告称，对党员干部组织、参与**或为**提供条件的，在依法惩处的同时，一律移送纪委监委部门。对阻碍国家工作…