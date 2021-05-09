旅游列首位住房不再是年轻人的首要追求了吗旅游_新浪财经_新浪网

来源：谭浩俊 旅游列首位，住房不再是年轻人的首要追求了吗？ 央视财经新媒体联合《中国美好生活大调查》发布中国青年消费大数据。数据显示，在2021年的消费预期中，旅游、保健养生和教育培训位列18-25岁年轻人消费榜单的前三甲。 这可是一个非常大的变化，也是一个令人有点惊讶的变化。4年前曾经有过一个调查，在无房的90后中，91%今后5年内有购房计划。而在不久前的一项调查中，50%的90后认为结婚必须有房。更有机构调查认为，中国90后中，7成名下都有房产，比例之高排全球首位。 这也难怪，为什么90后被认为是刚刚进入社会，就需要背负沉重的债务负担、90后群体的负债水平高于其他年龄段群体负债水平的主要原因，也可以说是根本原因。在高房价下，购房者不可能轻松购房，也不可能不负债购房。反过来，如果都在用负债的方式购房，不仅家庭财富结构会被扭曲，会影响到整体消费水平的提升，而且房价会更加难以控制，更加出现无序上涨的现象，从而给炒房者带去很多机会。 也正因为如此，无论是决策层、管理层还是专家、学者，都在要求和建议年轻人要理性购房，要树立正确的住房观念，可以更多的选择租房，而不是购房。问题是，房价的持续上涨…