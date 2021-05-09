全新品牌视觉形象Instant Wonder首次亮相，带来“鎏金奇境”新感官零售体验

海南海口2021年5月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月7日至10日，施华洛世奇亮相首届中国国际消费品博览会（以下简称消博会），将通过焕新重构的全新天鹅形象视觉标识、全新的品牌视觉形象Instant Wonder主题空间、首位创意总监乔瓦娜·英格柏（Giovanna Engelbert）带来的Collection I系列展示其精美绚烂的全新品牌风格。



施华洛世奇标志性天鹅形象焕新重构

施华洛世奇本次亮相首届消博会是品牌回溯百年传承、展望未来更多可能的里程碑式节点。海南正在发展为世界最大的自由贸易港、国际旅游及消费中心，而全新的施华洛世奇也将在海南迎接前所未有的机遇。本次Instant Wonder 海口消博会“鎏金奇境”主题空间，整体融会了梦幻与科技，探索超凡想象与优雅迷人的无限可能，令消博会访客先睹为快。

“126 年来，施华洛世奇始终在秉承其独到风格和特色的同时，一次又一次向世界展示其突破自我的能力”，施华洛世奇首席执行官罗伯特·布克包尔（Robert Buchbauer）谈道，“我们很高兴借消博会的重要契机，为热爱美好的中国朋友展现全新的生活方式。对施华洛世奇而言，海南消博会提供了一个绝佳的机会与平台，让我们与顾客及潜在的合作伙伴分享新见解、新产品以及全新的品牌体验，展示施华洛世奇的品牌精髓和品牌基因，那就是 — 「一起燃情梦想（Ignite Your Dreams）」！”

Instant Wonder全新感官零售空间带你走进“鎏金奇境”

5月8日下午，施华洛世奇在消博会现场揭幕全新品牌视觉形象。施华洛世奇水晶业务大中华区董事总经理孙珏女士，施华洛世奇大中华区财务行政部董事总经理卫华先生，海南省政协副主席、省政协党组副书记李国梁先生，及海南国际经济发展局副局长宫起君先生，共同见证品牌新篇章的开启。全新品牌形象设计者、创意总监乔凡娜表示，“这趟抢先探访施华洛世奇全新世界的奇幻旅程不容错过。我们诚挚邀请所有人来体验这个愉悦的感官空间，以新视角感受当中的新奇奥妙。”



施华洛世奇焕新重构亮相首届中国国际消费品博览会

标志性天鹅形象焕新重构，以长颈展翅的优雅身姿，表现品牌满载信心、蓄势待发。外部八角形寓意“重生、无限、革新”及施华洛世奇经典的八角切割技艺 — 充满科技感的棱角分明与天鹅本身的柔美达成艺术平衡。金色象征高贵美好，真实还原近期在世界各地新开设的Instant Wonder门店概念，打造出仿水晶切割光芒折射出的美妙幻境。在这个科技与梦幻激烈碰撞的感官世界中，色彩、纹理、金属雕塑及创新材料相得益彰，展现施华洛世奇新设计语言的大胆探索和自我表现。



施华洛世奇全新Collection I 系列亮相消博会

新思维带来了火花迸发的色彩、尺寸和款式变换的多种可能性，作品和风格定位也是男女皆宜，让佩戴者以自我个性定义每一件产品的美学涵义。乔瓦娜所设计的全新Collection I，是对色彩和梦幻的纯粹表达，向前推动着科技与工艺的发展边界。革新式设计与匠心的魔力在此激发出一个充满可能及奇迹的新宇宙。

在中国，为中国

2020年是海南岛全岛实施海南自由贸易港建设的启航之年。海南自由贸易港的建设彰显了中国进一步推动经济全球化的决心，为后疫情时代全球开放合作注入了新的动力。同时，海南作为未来的国际旅游消费中心，对入华三十载的施华洛世奇也是至关重要的市场。



施华洛世奇水晶业务大中华区董事总经理孙珏女士

施华洛世奇水晶业务大中华区董事总经理孙珏女士表示，“在全球经济尚处于恢复期的后疫情时代，我们非常感谢消博会为国际品牌打造的全球消费品展示平台，为更多优秀产品提供了贸易投资合作新机会。施华洛世奇能够在消博会这一世界级规格展会中作为消费品领域代表出席，是对我们三十余年来历久弥坚的合作情谊的肯定，是对我们‘在中国，为中国’不懈努力的认可。今年是中国和奥地利建交50周年，施华洛世奇作为世界知名的奥地利家族企业，很高兴见证了中奥两国多年友好往来，作为商业贸易的友谊纽带无比自豪。”

施华洛世奇亮相首届中国国际消费品博览会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com