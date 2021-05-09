备受欢迎的“乐聚早午餐2.0”增添植物肉菜肴，以满足顾客对多样化蛋白质日益增长的需求

上海2021年5月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球植物性肉类领导品牌 Beyond Meat, Inc.（纳斯达克上市代码：BYND）近日宣布与上海外滩W酒店合作，作为独家植物肉长期合作伙伴，将美味的植物肉搬上餐桌。

基于本次合作，别样肉客加入上海外滩W酒店标帜餐厅焕新升级的“乐聚早午餐2.0”活动，将植物肉融入可持续发展的别样饮食体验。除此之外，早午餐期间提供环保为理念的JUST Water，以及由可持续性发展的牛仔品牌UseDem为服务生作造型搭配，使可持续性的体验感更加真实。以别样肉客产品为特色的全新菜品包括：

香炸别样肉客 ® 植物肉块 甜薯，牛油果吐司，辣味玉米片，罗勒酱

植物肉块 甜薯，牛油果吐司，辣味玉米片，罗勒酱 别样肉客 ® 植物牛肉串 鹰嘴豆泥&塔布列色拉

植物牛肉串 鹰嘴豆泥&塔布列色拉 烟熏茄子 别样肉客 ® 植物肉，节瓜，番茄，洋葱，茄子酱

植物肉，节瓜，番茄，洋葱，茄子酱 别样肉客 ® 植物肉玉米饼迷你汉堡 番茄，生菜，墨西哥辣椒，胡萝卜培根 番茄沙沙，牛油果酱

植物肉玉米饼迷你汉堡 番茄，生菜，墨西哥辣椒，胡萝卜培根 番茄沙沙，牛油果酱 别样肉客 ® 植物牛肉塔可 番茄，洋葱，牛油果，胡椒 & 香菜

植物牛肉塔可 番茄，洋葱，牛油果，胡椒 & 香菜 别样肉客 ® 植物肉辣味热狗 牛油果沙沙

植物肉辣味热狗 牛油果沙沙 别样肉客®植物肉韩式拌粉 米粉，胡萝卜，香菇，菠菜，大蒜，芝麻别样肉客®植物肉烩蔬菜 红腰豆，牛油果，节瓜，番茄酱，烟熏红椒粉

*菜品将根据季节食材有所变动

在上海外滩W酒店用餐的顾客将能够品尝到一系列令人食指大动、垂涎欲滴的国际和地区美食。顾客将可以在酒店的标帜餐厅和池畔酒吧品尝到别样肉客提供的植物肉为原料的菜品，在时尚精致的用餐环境中，享受植物性肉类的味觉快感。

“我们很荣幸能够将别样肉客的植物肉加入上海外滩W酒店，为顾客提供美味佳肴的同时，让他们享受植物性蛋白质带来的营养及其对环境带来的可持续性效益。”别样肉客品牌公关总监Ivy Xu女士表示，“在中国，不论是本地人还是游客，越来越多的人将植物肉融入个人的日常饮食中。别样肉客正在不断扩大其在市场上的份额，以使美味的植物蛋白触手可及。”

“我们一直力求精准把握食客的口味和偏好。”上海外滩W酒店厨务总监Weimar Gomez表示，“这次与别样肉客展开合作，在日常饮食中提供植物性肉类是我们与顾客紧密联系的另一个典型示例，我们将竭诚为顾客提供更加多元化的选择。

别样肉客以纯植物性原料制作美味佳肴肉食，顾客在品味植物肉时，既能感受到食用动物肉时的多汁口感和满足感，又能享受植物性蛋白质的营养成分及其对环境带来的可持续性效益。上海外滩W酒店坐落于繁华的北外滩，俯瞰上海标志性景点 — 黄浦江，自建成之日起就是上海社交场合的宠儿，是最受欢迎的旅游和聚会目的地之一。

别样肉客®携手上海外滩W酒店，成为独家植物肉合作伙伴 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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