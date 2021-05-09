2021母亲节乳腺癌健康公益沙龙在沪举办

“HER”她们在一起，与爱共舞，纵享芳华

上海2021年5月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月8日，“与爱共舞，纵享芳华”2021母亲节乳腺癌健康公益沙龙活动在上海顺利举办。此次活动由上海复星公益基金会和上海粉红天使癌症病友关爱中心联合主办、上海复宏汉霖生物技术股份有限公司倾力支持，多位乳腺癌患者、医学专家、心理咨询专家等嘉宾共聚一堂，从“母亲”这一身份出发，围绕乳腺癌患者生育保留、备孕注意事项、亲子沟通、情绪管理等话题展开讨论。



2021母亲节乳腺癌健康公益沙龙

与爱共舞，各方助力关注乳腺癌患者健康

2020年度，乳腺癌已超越肺癌，成为了全球发病率最高的恶性肿瘤，也是中国女性的第一大癌症。据统计，2020年中国新增的女性癌症患者每5人中就有1人患病乳腺癌[1]。随着医疗水平的逐步提高，乳腺癌已成为可以获得最佳疗效的实体肿瘤之一，对于乳腺癌患者健康的关注，也不再局限于诊疗阶段，患者的全周期健康管理包括心理疏导、生育保留等话题，逐渐引起了社会各界的重视。



上海粉红天使癌症病友关爱中心创始人陆柳梅女士

上海粉红天使癌症病友关爱中心创始人陆柳梅女士表示，十年来，粉红天使搭建了乳腺癌病友团体资源共享平台，致力于提供以乳腺癌患者为中心的关怀服务，在这个过程中，发现年轻乳腺癌患者在亲子关系或生育议题方面有着诸多挣扎和焦虑。我们非常感谢上海复星公益基金会和复宏汉霖对于此次活动的大力支持，关注到年轻乳腺癌患者的这些切实需求，也衷心希望在座想要成为母亲和已经成为母亲的姐妹们，能够在这次活动中获得自我成长，获得新的感悟。

复宏汉霖高级副总裁、董事会秘书郭新军先生表示，复宏汉霖非常荣幸能够加入到此次公益活动中。复宏汉霖是深耕于肿瘤治疗领域的创新生物制药公司，致力于以高品质、可负担的生物药惠及更多患者人群。2020年，公司携手合作伙伴着手搭建患者诊疗生态圈，希望通过患者教育、检测诊断等领域的合作，改善HER2阳性乳腺癌患者未被满足的医疗需求，实现“不让一个HER2阳性患者落下”的宏愿。未来，复宏汉霖也将不遗余力加入到更多的公益活动中来，唤起社会公众对于乳腺健康的关注和对于乳腺癌患者的关爱，为实现健康中国梦贡献一份力量。



复旦大学附属肿瘤医院张剑教授

同时，复旦大学附属肿瘤医院张剑教授在现场分享了乳腺癌患者生育保留主题，包括患者生育后是否会增加复发风险、是否具有遗传风险、多种乳腺癌治疗方式对于生育的影响、患者合适的生育年龄、生育保留方法等内容。张剑教授表示，随着医疗技术的不断发展，创新药物的接连问世，乳腺癌长期生存率的逐步提高，慢性病管理理念已被纳入了乳腺癌全周期管理理念中。在这一过程中，乳腺癌患者的生育需求应该获得更多关注。相信在社会各方的努力下，乳腺癌患者的综合管理将得到进一步加强，从而为患者提供更科学的治疗方案和更多的生育机会。

纵享芳华，鼓励社会各方同患者一路同行

数据统计，在中国，年轻乳腺癌患者占每年新增乳腺癌患者人数的约20%[2]，乳腺癌患者的备孕方式、同年幼孩子沟通时的情绪管理、对于疾病复发的深度焦虑……这些问题都让越来越多的年轻乳腺癌患者深受困扰。她们不仅需要来自康复组织、医疗机构等社会各方人士的关注，也需要从病友的故事分享中获得前行的力量。



圆桌论坛环节

在此次活动的圆桌论坛环节中，4位处于不同人生节点的乳腺癌患者讲述了她们的故事，包括克服备孕恐惧想要成为母亲的Olivia、在患病后依然坚持接连生下两个孩子的二胎妈妈Sherry和先后罹患乳腺癌相互扶持互为榜样的小花母女。在上海SMG东方广播中心节目主播、国家二级心理咨询师梦晓女士的引导下，几位嘉宾以亲身经历分享了她们的抗癌历程，并深入讨论了她们对于“母亲”这一身份的理解和与之相处的心路历程，向大家诠释了“与爱共舞，与癌共存”的抗癌理念。国际IsEFT-A级认证咨询师、国家二级心理咨询师孔宪红女士的点评，也让大家得到了更多的启发。

在沙龙的最后环节，现场所有来宾共同享受了花卉香薰蜡牌手工制作的乐趣。蜡牌色彩斑斓，一如我们希望每一位乳腺癌患者依然能够享受到的精彩人生。通过此次活动，相信所有来宾不仅收获了权威医学知识，也从他人的故事分享中获得了对于“母亲”这一身份的新感悟。在成为母亲的道路上，在作为母亲的道路上，愿每一位乳腺癌患者都不再孤单，愿世间能够给予她们更多关怀，“HER”她们站在一起，与爱共舞，纵享芳华！

参考文献 [1] https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/160-china-fact-sheets.pdf [2] Chen W, Zheng R, Baade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015 [J]. Ca Cancer J Clin, 2016, 66(2): 115-132. DOI: 10.3322/caac/21338.

2021母亲节乳腺癌健康公益沙龙在沪举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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