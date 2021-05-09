广东佛山2021年5月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近年来，随着我国科技创新能力的飞速提升，新国货不断涌现，“国潮”亦乘风破浪一路崛起。在5.10中国品牌日即将到来之际，恒洁开启“新国货，正当潮”主题活动，并以卫浴新国货标杆品牌的身份入驻人民日报新媒体“有间国潮馆”，尽显“智能马桶巨头”的硬核实力，不仅引领卫浴行业的新国货智造风尚，更助力中国品牌深入国人内心，进而走出国门，引领世界潮流。

恒洁入驻 人民日报新媒体“有间国潮馆”

如今，中国品牌的世界影响力日益凸显，“国潮”逐渐成为年轻一代的生活方式。人民日报新媒体中心打造“有间国潮馆”，不仅为进一步推动中国文化的创新传播，更为助力中国品牌全面升级。

本季人民日报新媒体“有间国潮馆”以“潮向未来”为主题，分设国潮宝藏、冰雪幻境、智造工坊、百年焕新，共4大主题篇章、10大创意展区，多项趣味互动游戏，汇聚了诸如红旗、长城、娃哈哈、卡姿兰等杰出国货品牌，充分展示了我国在文化、科技、民生等领域所取得的最新成就，再度掀起一场“国潮”热浪。

作为国潮成员之一，恒洁携一众智造新国货奔赴这项国潮盛会，入驻“智造工坊”展区，进一步与人民日报新媒体展开合作，借助空间站的形式与载人航天一起诠释“硬核国潮”。恒洁展位亦通过技术与艺术融合，演绎和传达国潮理念，为参观者营造出全新观展体验，吸引大批观众驻足拍照，分享自己的“国潮时刻”，现场人潮涌动、盛况空前，燃爆整个三里屯。

恒洁新国货亮相，尽显硬核智造实力

在“漫游失重空间”，恒洁与国潮文化IP代表跨界合作打造的国潮系列产品再次回归大众视野，带来智雅双全的Q9智能马桶与祥云飞鹤手持花洒，融入云、水、鹤等中国传统元素设计，成为恒洁展区最大亮点。

这款Q9智能马桶，集合了47项国家专利，更集技术创新与国风设计于一体，无疑是恒洁智造新国货的代表产品，通过智能创新将健康、便捷、舒适、安全做到极致。仅水漩能冲水系统，就融合三大核心专利技术，不惧断电和低水压，如厕放心更安心；强大的恒净除菌系统，可实现最高达99.99%的除菌率，切实保障如厕卫生；而感应、触摸、轻抬三重智能翻盖/圈模式，则用智能科技实现了无需弯腰的便捷生活；更有活水即热技术、28.5度体感座圈设计等，带来舒适的如厕享受，全方位展现出恒洁的硬核智造实力。

在这场国潮盛会中，恒洁为人民日报新媒体“有间国潮馆”带来了一众智造新国货，为中国智造注入了全新活力。作为卫浴新国货标杆品牌，未来期望恒洁能继续接好国潮文化接力棒，深耕智能领域，源源不断为“中国潮”赋能。

人民日报新媒体“有间国潮馆”开馆 恒洁携“智造新国货”惊喜亮相 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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