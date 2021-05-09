一文梳理：印度新冠肺炎确诊病例升至2189万例 多个接壤国怎样了？孟加拉国_新浪财经_新浪网

原标题：印度新冠肺炎确诊病例升至2189万例！多个接壤国怎样了？一文梳理 据印度卫生部公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至2189.2676万例。在过去24小时内，印度新增确诊病例40.1078万例，连续3天日增超40万；新增死亡病例4187例，累计死亡23.8270万例。 那么，距离印度最近的接壤国的新冠肺炎疫情情况如何呢？ 巴基斯坦：累计确诊85.4240万例，单日新增确诊超4000例 据巴基斯坦卫生部5月9日公布的最新数据显示，在过去的24小时里，巴基斯坦新增病例4109例，累计确诊病例为854240例。 据新华社消息，巴基斯坦应对新冠疫情国家指挥和行动中心（国家指挥和行动中心）为应对第三波疫情，宣布从5月5日起，把入境国际航班数减少到此前的20%，所有入境旅客在登机前须出示航班起飞前72小时内核酸检测阴性报告，但12岁以下儿童、高级别国际代表团等除外。 巴基斯坦还规定，除在阿富汗和伊朗的巴公民回国、阿富汗公民急需来巴看病等情况外，自5月5日起禁止人员从巴阿、巴伊陆路边境口岸入境，但货物运输不受该禁令影响。 除严控入境以防病例输入以外，巴基斯坦政府正持续推进新冠疫苗接种，目前…