又是“大数据杀熟”？签下承诺书的携程，再遭“价格区别”吐槽在线旅游杀熟美团携程大数据_手机网易网

文｜AI财经社 路为 编辑｜郭洁 五一小长假正式结束了。作为自2008年取消“五一黄金周”后，休息时间最长的五一假期，虽然因为调休多被大众吐了不少槽，但消费者们的“身体”却异常诚实，这个五一假期，国内从交通到酒旅住宿、景区门票等各类旅游消费，都再创历史峰值。 据5月5日文化和旅游部对外披露的数据，2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径已恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%。作为OTA头部平台， 携程 联合新华财经发布的《2021"五一"旅行 大数据 报告》显示，小长假期间其总订单量同比增长约270%，相比2019年增长超过3成。 在今年回港二次上市后，即面对五一小长假旅游高峰，无疑携程是对此筹谋已久的。在小长假来临前，包括携程、去哪儿等10家平台，也共同签署了《平台企业维护公平竞争市场秩序承诺书》，承诺不利用数据优势“ 杀熟 ”。携程也在五一前上线了“城市随心选盲盒”，涵盖机票+酒店套餐，在携程App首页启用“星球号”，以及启动旗下高端酒店集团丽呈的品牌标识迭代等等，期待能够“翻身”、全力为…