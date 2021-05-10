酒店“盲盒”的玄学：未来掷出的硬币，总有一面是人性_互联网_艾瑞网

导语： %d %d | 引 言 商务部数据，五一假期旅行人数突破2.3亿，在线零售额大涨373%。酒店业复苏的第一战，盲盒营销策略准确命中用户内心。有人98元到手三亚往返的机票，有人则被安排叙利亚“落地成盒”。盲盒引爆社交话题同时，又为旅行者提供了崭新消费模式。关注酒店下一步的快住集团，也因而萌生更多未来人性的思考。 01 盲盒火爆背后的懒人思路 主动式服务夺得用户心智 商户与用户的关系正在发生悄无声息的变化，“用户主动”驶向“商户主动”。数一数，我们每次因“决策困难”放弃的计划，都蕴含无限商机。不用太多的可能和选择，“盲盒”策略我提案，你是或否，简化了决策的难度。这就是主动式服务的智慧。 同样在酒店经营中，远道而来的住客，是否希望进行按摩？长时间办公的住客，是否有下午茶需求？离家远的顾客，也许想给家人打个电视电话？基于这些情景可能和对用户以往习惯数据筛查，服务选项可以被切分成多个场景下的选择，形成精炼高效的“命令组”。这也是快住集团客房智控目前的产品演绎方向。 02 深度对话替代命令响应 过程，更令人满足？ Robert Sapolsky的猴子实验中，猴子在拉下绳子一刻收获比得到食物…