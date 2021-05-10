故城培育壮大“旅游+”新业态 打造大运河国家文化公园、大运河历史文化街区、游客集散中心等重点文旅项目 去年以来，故城县以承办衡水市第四届旅发大会为契机，以加快建设全域旅游示范县为目标，以文体旅融合发展为突破口，围绕旅游项目建设、宣传营销、服务提升等重点聚焦发力，培育壮大“旅游+”全新旅游业态，全力推进文化旅游产业融合发展。 “旅游+文化”，打造文旅振兴乡村新模式。京杭大运河流经故城县75.1公里，丰厚的运河文化底蕴是故城县发展旅游产业的基础。在大运河旅游片区，该县围绕运河第一湾重点打造了大运河国家文化公园、大运河历史文化街区、游客集散中心等重点文旅项目。同时，在景观节点设计上，融入了甘陵八景中与大运河关系紧密的“卫水飞帆”“南埠商舻”“斜阳古渡”三景，在文旅项目的策划建设中展现千年大运河悠久辉煌的文化。同时，该县把董子学村打造为儒学教化研学园地，以打造独具特色的董子文化示范区为目标，形成集产业帮扶、村民福祉、组织培训等于一体的文旅振兴乡村新模式。 “旅游+康养”，形成特色康养旅游基地。以岭康养庄园是以岭药业在故城县建设的以农村康养休闲旅游为核心的康养生态综合体，通过中医药养生、健身休闲…