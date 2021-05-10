如何打造一个能长期造血的文旅小镇？主题公园文化旅游文旅旅游_手机网易网

如何打造一个能长期造血的文旅小镇？ 2021-05-10 10:51:18 钛媒体APP 图片来源@视觉中国 “中国的 主题公园 有70%都是亏损的，只有10%能盈利。”这句曾在 文旅 产业流传的话，已不适用于当下。 尽管近日，一份“中国特色小镇死亡名单”在网络上不胫而走：成都龙潭水乡、余姚模客小镇、常德德国小镇、白鹿原文化村…… 一些特色小镇经历了从拔地而起到濒临倒闭，但这更多是新冠疫情之后的图景。 在去年疫情爆发前，据2019年 中国主题公园研究院统计数据显示 ， 我国已建成且正在经营的337座主题公园中，在2018年盈利的占53%，盈亏平衡的占22%，亏损的占25% 。可见我国盈利的主题公园已经过半。 在更多文旅小镇开始盈利的背后，是这些小镇从我国二十余年的文旅探索中总结出的诸多经验：避免过度商业化、市场定位的同质化和场馆打造的静态化、配套设施的不足等等。 譬如，丹寨万达小镇以非物质文化遗产、苗族、侗族文化为内核，成为了主打民族特色的、贵州省排名前三的景区；良渚文化村立足于良渚博物馆，打造以玉器和陶器文化为代表的景区，引入了文创、教育、养老、 旅游