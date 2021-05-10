旅游“旺”，带火化屋村民农家乐

5月1日至5日，“五一”长假期间，在黔西县新仁苗族乡化屋村，大批周边省市的游客趁着“五一”长假前来游玩，带火了当地的16家农家乐和13家旅游民宿。 近年来，当地政府不断投入资金加快民族风情景点及旅游配套设施建设。如今的化屋村，已成为了乌江源百里画廊精品旅游景点和文化部命名的“中国民间文化艺术之乡”。 “这几天来就餐的游客很多，我们家每天的毛收入都在5000元左右。从早忙到晚，虽然很忙但也非常高兴。”经营农家乐的化屋村村民何兰说。 化屋村的民族山庄是何兰经营的农家乐。记者采访的时候正值就餐时间，在庭院中树荫下假山旁，有几桌游客已经在品尝当地的苗家特色菜。 “之前看新闻知道化屋村这边的风景特别漂亮，我们来以后发现也确实如此。今天天气很好，在周边转了半天，午饭特意在这边的农家乐吃了一顿苗家菜，味道非常可口。”游客程军告诉记者。 化屋村独具特色的苗族风情、乌江源百里画廊雄奇险峻的自然景观以及具有当地特色的农家菜都给客人们留下了深刻的印象。 由于是“五一”长假，化屋村游客量较平常要增加许多，前往当地农家乐用餐的游客也是络绎不绝，比平时明显要多出几倍。农户们忙得不可开交，但收入乐观也乐在心头。 “…