从唐蕃古道到川藏铁路——透视进藏“天路”千年之变

4月下旬，拉萨至林芝铁路全线施工紧张忙碌。林芝火车站正进行站房内外墙装饰；拉萨火车站机辆整备基地改造现场，工人们正在铺设道岔连接线路处枕木等。 作为川藏铁路的组成部分，拉林铁路今年4月已进入静态验收阶段，将于今年7月1日前通车运营，届时往返两市的时间将从5小时缩短至3.5小时左右。 2020年11月8日，川藏铁路（雅安至林芝段）开工建设，新建正线长度1011公里，30公里以上隧道有6座，超过100米的高桥有9座，修建难度之大世所罕见。 川藏铁路建成后，将为西藏再添一条“大动脉”。2006年7月1日建成并全线通车运营的青藏铁路，结束了西藏不通铁路的历史。这是世界上海拔最高、线路最长、穿越冻土里程最长的高原铁路，创造了多项世界之最，使西藏彻底摆脱了和内地的时空阻隔。雪域高原迎来了铁路时代。 莫说铁路，70年前的旧西藏就连一条能通汽车的路也没有，一切运输靠人背畜驮。现在的西藏，公路四通八达，货车川流不息，自驾游客络绎不绝……一条条进藏“天路”为西藏增添了人气和经济活力。 数据显示：2000年底，西藏公路通车里程仅有2.25万公里，而到2020年底，这一数字变为11.88万公里，乡镇、建制村通…