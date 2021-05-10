伊顿公司发布 2021 年第一季度财报

第一季度每股盈利为 1.14 美元；调整后每股盈利为 1.44 美元，同比增长 15%

本季度营运现金流为 2.6 亿美元；调整后营运现金流为 4.6 亿美元，同比增长 42%

本季度业务集团利润率为 17.7%，同比上涨 190 个基点，创下第一季度纪录

2021 年调整后每股盈利预估值中点上调至 6.10 美元，与 2020 年相比上涨 24%

爱尔兰都柏林2021年5月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 伊顿公司（纽交所代码：ETN）于 2021 年 5 月 4 日公布 2021 年第一季度财报，每股盈利为 1.14 美元。剔除每股 0.18 美元的无形资产摊销费用、每股 0.09 美元的收购与剥离相关费用，以及每股 0.03 美元的跨年度重组项目费用，调整后每股盈利为 1.44 美元，同比增长 15%。

2021 年第一季度的销售额为 47 亿美元，同比下滑 2%。照明业务剥离致使销售额下降 5.5%，但汇率、资产收购和有机销售额分别带来了 2%、1% 和 0.5% 的正增长。

伊顿公司董事长兼首席执行官 Craig Arnold 表示：“第一季度的表现超出我们的预期，有机销售额远高于预估值区间上限，业务集团利润率创历史新高且现金流强劲。我们很高兴地看到公司业务正快速恢复至疫情前的水平。”

第一季度业务集团利润率为 17.7%，同比上涨 190 个基点，高于预估值区间上限，创下第一季度纪录。如此成绩是得益于伊顿自 2020 年第二季度宣布跨年度重组计划以来针对公司成本结构的持续改善及其强大的执行力。

2021 年第一季度的营运现金流为 2.6 亿美元。剔除投入伊顿美国限定退休金计划的 2 亿美元费用，调整后营运现金流为 4.6 亿美元，调整后自由现金流为 3.41 亿美元，较 2020 年第一季度增长 62%。

公司于本季度完成了 Tripp Lite 和 Green Motion 的收购。同时，还完成了环宇高科 50% 股份的收购，为电气集团再添新的产品和增长机会。

向丹佛斯出售液压业务的交易预计将在第二季度完成，而收购 Cobham Mission Systems 的交易仍将按计划在 2021 年第四季度初完成。

“鉴于 Tripp Lite 收购交易的完成时间早于预期，加之第一季度表现强劲，现在预计 2021 年全年调整后每股收益将位于 5.90 美元至 6.30 美元之间，与 2020 年中点值相比上浮 24%，”Arnold 表示，“我们预计 2021 年第二季度调整后每股盈利将位于 1.45 美元至 1.55 美元。”

各业务集团业绩

本季度电气产品业务集团美洲地区销售额为 16 亿美元，同比下降 9%，主要是受到照明业务剥离致使销售额下滑 14% 的影响。有机销售额增长 2%，收购 Power Distribution, Inc. 和 Tripp Lite 带来共计 2% 的增长，同时，汇率带来 1% 的正增长。第一季度营运利润为 3.32 亿美元，较 2020 年第一季度上涨 8%。本季度营运利润率高达 20.5%，同比上涨 330 个基点。

第一季度 12 个月滚动平均订单量上升 1%，数据中心和住宅市场表现尤其亮眼。本季度订单量与 去年第一季度相比增长 11%。3 月底累计待发订单量依旧相当可观，同比上升 23%。

电气产品业务集团全球其他地区销售额为 13 亿美元，同比增长 10%。有机销售额增长 5%，汇率带来 5% 的正增长。本季度营运利润为 2.13 亿美元，与去年同期相比攀升 28%。本季度营运利润率高达 17%，同比上涨 250 个基点。

第一季度 12 个月滚动平均订单量下降 5%，主要受石油和天然气市场颓势影响，但数据中心、住宅和公用事业市场的强劲表现抵消了其部分不利影响。本季度订单量同比增长 7%，3 月底累计待发订单量同比增长 17%。

液压业务集团第一季度销售额为 5.61 亿美元，同比上涨 11%，其中，有机销售额和汇率分别带来 9% 和 2% 的增长。本季度营运利润为 8400 万美元，同比增长 53%。本季度营运利润率高达 15%，同比上涨 420 个基点。

宇航业务集团本季度销售额为 5.19 亿美元，同比下跌 24%，主要受民航市场持续颓势影响。有机销售额下降 26%，汇率带来 2% 的正增长。本季度营运利润为 9600 万美元，同比下滑 35%。虽受疫情影响，但本季度营运利润率依旧达 18.5%。

12 个月滚动平均订单量因受民航市场衰退的影响于本季度下降 36%。3 月底累计待发订单量同比下降 11%。

车辆业务集团本季度销售额为 6.54 亿美元，同比增长 9%，主要受有机产品销售额影响。本季度营运利润为 1.13 亿美元，同比上浮 40%。本季度营运利润率为 17.3%，同比上涨 380 个基点。

eMobility 车辆电气化业务第一季度销售额为 8300 万美元，同比增长 15%，其中，销售额增长 13%，汇率带来 2% 的正增长。该业务集团本季度营运亏损为 700 万美元，由新项目研发的持续投资所致。

关于伊顿 (EATON)

伊顿公司致力于通过运用动力管理技术和服务来改善人类生活品质并提升环境质量。我们提供各种可持续的解决方案，帮助客户更安全、更高效、更可靠地有效管理电力、流体动力和机械动力。2020 年，伊顿公司实现销售额达 179 亿美元，全球汇聚了约 9 万 2 千名员工，产品覆盖超过 175 个国家。

伊顿公司深耕中国市场二十余年，于 1993 年进入中国市场，此后迅速发展其中国业务。2004 年，公司亚太区总部从香港搬至上海。大中华区约有近 9 千 8 百名员工，29 家生产制造基地和 5 家研发中心。如今，伊顿公司旗下绝大多数产品已实现中国制造。

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伊顿公司发布 2021 年第一季度财报 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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