泰国开始慌了，为何中国游客这么少？原来是巴基斯坦来了！_旅游

中国如今究竟有多强呢？其实从近些年来中国的发展，就可以明显的感受到中国的强大，世界上有很多国家都开始和中国建交，毕竟世界第二大经济体的称号不是随便说说的。简单的来说，如果可以和中国建交，那么很大程度上就不用担心自己经济上的萎靡了。 中国人的消费水平，和中国人的数量，可以决定一个国家的经济生死。当然，这绝对不是夸张之言，而是一种非常客观存在的事实，东南亚国家因为受到了中国游客的青睐，所以在旅游经济这方面是非常强势的，但是很显然有一些东南亚国家根本不懂得珍惜中国游客，越南和缅甸就是其中之一。 而除了越南和缅甸之外，泰国也对中国有一些不好的举动了。不过如今的泰国却慌了，你们知道是为什么吗？中国游客去泰国的数量越来越少了。不少的我国游客都选择去巴基斯坦旅游的巴基斯坦和中国的关系非常的要好，甚至中国亲切地称巴基斯坦为“巴铁”。当然这并不是其中最主要的原因。 由于中国人去泰国旅游的次数太多了，很多泰国人有一些不老实，会出现一种坑蒙拐骗，强买强卖现象。比如说，国人在试吃泰国的水果时，泰国人会直接要求我国游客去购买水果。这种现象中国人肯定是不会认同的，毕竟试吃水果，又不是购买，提前就已经说好了的，为什…