携程:上线红色旅游频道 助力红色旅游高质量发展

时间：2021-05-11 5月11日，在“贵州红色旅游年”启动仪式上，携程正式发布上线“重温峥嵘岁月，追寻红色之旅”红色旅游频道。联动目的地政府，通过点亮中国红旅游地图、建设目的地红色旅游文化馆、发布红色旅游热门榜单等创新传播方式，将红色旅游目的地充分展示在携程国内外数亿用户视野。 【品橙旅游】5月11日，在“贵州红色旅游年”启动仪式上，携程正式发布上线“重温峥嵘岁月，追寻红色之旅”红色旅游频道。联动目的地政府，通过点亮中国红旅游地图、建设目的地红色旅游文化馆、发布红色旅游热门榜单等创新传播方式，将红色旅游目的地充分展示在携程国内外数亿用户视野，为目的地打造强流量传播阵地，扩大当地红色旅游影响力。 近几年，红色旅游已经成为国内旅游市场增长的新引擎。“十四五”时期，文化和旅游部将重点实施一个工程、建设七大体系，开创文化和旅游工作新局面。其中旗帜鲜明的提出将加大发展红色旅游。 就在刚过去不久的五一黄金周，红色旅游也为了热门之选。携程数据显示，“红色旅游”关键词在五一期间环比4月同期提升约7倍。对比2019年同期，红色旅游景区报名量实现约375%的增长，圆明园、中山陵景区、中国国家博物馆、…