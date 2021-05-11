热门旅游城市是怎么“炼”成的？红色旅游主题旅游文旅自驾游旅游_手机网易网

热门旅游城市是怎么“炼”成的？ 2021-05-11 10:28:07 中国经济网 五一假期后，很多 旅游 城市都公布了假期接待游客数量和旅游收入。透过现象看本质，除了“天生”的 文旅 资源，游客为什么偏爱这些城市，这些旅游城市成为“网红”的秘诀是什么？ 成都：创新推出 红色旅游 线路 植入新玩法 据综合测算，假期成都共接待游客1850.5万人次，同比增长215.2%；成都A级景区共接待游客634.8万人次，同比增长180.2%；旅游总收入170.2亿元，同比增长304.2%。按可比口径，游客总人数较2019年同期增长10.9%，首次实现了疫情之后的正增长。 红色 主题旅游 ，是今年“五一”假期备受关注的新亮点。“成都市文广旅局深入挖掘成都丰富的红色旅游资源，深度整合成都丰富的红色文化地标、历史文化遗址和红色教育基地，创新推出‘百年初心红色之旅’等10条红色旅游线路，市民游客红色旅游热情高涨。”成都市文广旅局相关负责人介绍，假日期间，全市红色旅游景区共接待游客71.4万人次，同比增长160%。 此外，“五一”期间，成都在传统活动基础上创新植入啤酒节、音乐节等新玩法、新活动，成为多功能叠…